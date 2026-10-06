Na kávovaru Saeco se zobrazuje chybový kód

Pokud se u kávovaru Saeco vyskytne chyba, zobrazí se červená ikona spolu s číslem kódu, např. 01, 03, 04, 05, 11, 14 nebo 19. Níže zjistíte, co znamenají chybové kódy, a jak je vyřešit.
Upozorňujeme, že pokud se na kávovaru zobrazují jiné než výše uvedené chybové kódy, doporučujeme, abyste nás kontaktovali se žádostí o další pomoc, protože přístroj může vyžadovat servisní zásah.
Pokud se zobrazí kód E01, znamená to, že mlýnek na kávu nemůže správně fungovat, protože násypka na kávu je ucpaná mletou kávou.
Abyste problém vyřešili, odblokujte násypku na kávu a proveďte doplňkové čištění pomocí vysavače. Postupujte následovně: 1. VYPNĚTE přístroj a počkejte, dokud nebude zcela vypnutý a přestane vydávat zvuky (trvá to zhruba 15–20 sekund) 2. Vyjměte spařovací jednotku 3. Otevřete víko násypky na mletou kávu a umístěte rukojeť lžíce do násypky. Pokud přístroj nemá násypku na předem mletou kávu, vložte zespodu rukojeť lžíce do násypky na kávu. 4. Pohybujte rukojetí nahoru a dolů, dokud uvízlá mletá káva nespadne dolů. Může být nutné použít určitou sílu. 5. Veškerou vysypanou mletou kávu vysajte vysavačem. 6. Vyčistěte násypku na kávu odsátím mleté kávy pomocí vysavače. 7. Vraťte spařovací jednotku zpět na místo, přístroj opět ZAPNĚTE a připravte espresso. 8. Po dokončení zkontrolujte, zda je násypka stále bez mleté kávy. Pokud ne, opakujte postup odblokování. Upozorňujeme, že aby nedocházelo k ucpávání násypky na kávu, do nádoby na kávová zrna se nesmí dostat voda. Je také důležité násypku na kávu jednou týdně čistit.
Když se zobrazí kód E03, je ve spařovací jednotce příliš mnoho nečistot a nemůže správně pracovat. Podle níže uvedených pokynů vypláchněte spařovací jednotku, čímž problém vyřešíte. 1. VYPNĚTE přístroj a počkejte, dokud nebude zcela vypnutý a přestane vydávat zvuky (trvá to zhruba 15–20 sekund). 2. Otevřete servisní dvířka a vyjměte spařovací jednotku tak, že stisknete tlačítko „PUSH“ na pravé straně, jednotku uchopíte a vytáhnete směrem k sobě. 3. Spařovací jednotku důkladně opláchněte vlažnou vodou. 4. Promažte spařovací jednotku. 5. Nechte spařovací jednotku volně uschnout na vzduchu a poté ji vložte zpět.
Pokud se zobrazí kód E04, spařovací jednotka není na svém místě nebo je nesprávně umístěna. Problém vyřešíte otevřením servisních dvířek přístroje a zatlačením spařovací jednotky na místo. Až dosedne na místo, uslyšíte cvaknutí.
Pro uvolnění vzduchu z kávovaru Saeco postupujte následovně:
1. Přístroj VYPNĚTE 2. Vyprázdněte nádržku na vodu a vyjměte filtr AquaClean nebo jakýkoli jiný vodní filtr. 3. Nádržku na vodu naplňte vodou a umístěte ji zpět na místo. 4. Znovu ZAPNĚTE přístroj. Až se přístroj zahřeje, zvolte horkou vodu a nechte vytéci 2–3 šálky horké vody.
Pokud používáte vodní filtr AquaClean, následujícím doplňkovým postupem zajistíte, že bude filtr připraven k použití a správně nainstalován:
1. Vodním filtrem AquaClean třeste po dobu 5 sekund 2. Filtr Podržte vzhůru nohama v nádobě/misce s vodou a počkejte, až z něho nebudou vycházet žádné bublinky. 3. Vložte filtr zpět do nádržky na vodu a nádržku na vodu naplňte vodou. 4. Přístroj restartujte, vypněte jej a znovu zapněte 5. Zvolte horkou vodu a nechte vytéci 2–3 šálky horké vody.
Pokud se zobrazí chybový kód 14, znamená to, že je kávovar přehřátý. Problém vyřešíte tak, že přístroj VYPNETE a počkáte 30 minut, až vychladne.
Když se zobrazí chybový kód 11 nebo 19, nechte přístroji trochu času, aby se mohl přizpůsobit z přepravní/venkovní teploty pokojové teplotě. K tomuto jevu může častěji docházet v zimním období, zejména, když je zima a venkovní teploty se pohybují okolo nuly.
Problém vyřešíte tak, že přístroj VYPNETE na 30 minut a poté jej znovu zapnete.
Další možnou příčinou této chyby je nesprávně zapojená zástrčka. Zkontrolujte, zda je zástrčka pevně zapojena do zadní strany přístroje: Zatlačte ji, dokud nebude zcela zasunutá na své místo, a zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta do elektrické zásuvky.
Pokud se na kávovaru zobrazují jiné než výše uvedené chybové kódy, nebo pokud se vám nedaří problém vyřešit pomocí uvedených postupů, kontaktujte nás se žádostí o další pomoc.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:SM8780/00, SM6685/00, SM8782/30. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›