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Na kávovaru Saeco se zobrazuje chybový kód

Pokud se u kávovaru Saeco vyskytne chyba, zobrazí se červená ikona spolu s číslem kódu, např. 01, 03, 04, 05, 11, 14 nebo 19. Níže zjistíte, co znamenají chybové kódy, a jak je vyřešit.

Upozorňujeme, že pokud se na kávovaru zobrazují jiné než výše uvedené chybové kódy, doporučujeme, abyste nás kontaktovali se žádostí o další pomoc, protože přístroj může vyžadovat servisní zásah.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SM8780/00, SM6685/00, SM8782/30. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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