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Nemohu nastavit svá zařízení a aplikaci Philips Avent Baby Monitor+

Pokud se vám nedaří nastavit dětskou chůvičku s připojením Philips Avent a aplikaci Philips Avent Baby Monitor+, níže uvedené tipy pro řešení problémů vám mohou pomoci najít řešení.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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