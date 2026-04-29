Holicí strojek Philips nedosahuje dobrých výsledků

Pokud holicí strojek Philips neholí tak dobře, jak jste očekávali, mohou vám řešení pomoci najít níže uvedené tipy pro odstraňování závad.
Doporučujeme, abyste postupovali podle následujících kroků v pořadí, které naleznete níže. Mezi jednotlivými kroky zkontrolujte, jestli se podařilo problém vyřešit.
Výkon vašeho holicího strojku se mohl snížit, protože je třeba jej vyčistit. V holicím strojku mohou být zaseknuté vousy nebo částice nečistot, které způsobují, že holicí hlavy nefungují správně.
Problém vyřešíte důkladným vyčištěním holicího strojku. Sejměte holicí hlavu a holicí strojek vyčistěte také zevnitř. Podrobné pokyny k čištění naleznete v návodu k použití nebo se podívejte na níže uvedené video.
Na některých modelech začne blikat symbol upomínky čištění, který vám dá vědět, že je strojek potřeba vyčistit.
Tip: po klepnutí/kliknutí na tlačítko spuštění videa klepněte/klikněte na ikonu ozubeného kolečka v dolní části videa, abyste zapnuli titulky ve svém jazyce (pokud jsou potřeba).
Dalším důvodem, proč holicí strojek nemusí fungovat správně, může být jeho špatné sestavení. Úplný návod k sestavení holicího strojku naleznete v uživatelské příručce nebo ve videu níže.
Při používání holicího strojku Philips můžete dosáhnout optimálních výsledků krouživými pohyby holicího strojku a jemným přitlačením, jak je znázorněno na obrázku níže.
Nejnovější modely S7000 a S9000 vám pomohou dosáhnout dokonalých krouživých pohybů díky ovládání pomocí pohybového senzoru.
Pokud jste novým uživatelem holicího strojku Philips, mějte na paměti, že vaše pokožka se musí elektrickému holicímu strojku přizpůsobit. To znamená, že vaše pokožka může být ze začátku lehce podrážděná. Jakmile začnete nový holicí strojek Philips používat, první dva až tři týdny si bude vaše pokožka zvykat.
Chcete-li podráždění pokožky po holení minimalizovat, můžete používat jemný hydratační krém nebo krém po holení.
Holení dlouhých vousů může být nepříjemné a může vést k podráždění pokožky.
Pokud jste se několik dní neholili a máte husté vousy, je dobré si je před zahájením holení zastřihnout. Tato technika také pomáhá zkrátit dobu holení.
Některé holicí strojky Philips jsou dodávány se zastřihovacím nástavcem, který můžete k zastřihování vousů použít. Případně můžete použít standardní zastřihovač vousů.
Pokud ani jeden z tipů nepomohl, holicí strojek může být poškozen uvnitř. Doporučujeme nechat holicí strojek opravit nebo vyměnit.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:S2882/00 , S1881/00 , XP9407/37 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›