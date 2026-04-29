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Holicí strojek Philips nedosahuje dobrých výsledků

Pokud holicí strojek Philips neholí tak dobře, jak jste očekávali, mohou vám řešení pomoci najít níže uvedené tipy pro odstraňování závad.

Doporučujeme, abyste postupovali podle následujících kroků v pořadí, které naleznete níže. Mezi jednotlivými kroky zkontrolujte, jestli se podařilo problém vyřešit. 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: S2882/00 , S1881/00 , XP9407/37 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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