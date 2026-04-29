VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Domovská stránka podpory

Podpora Philips

Holicí strojek Philips vydává hlasitý zvuk

Pokud holicí strojek Philips vydává po zapnutí hlasitý zvuk, je nejpravděpodobnější příčinou nesprávné sestavení. Nesprávně (znovu) sestavený holicí strojek (například po čištění) bude při používání vydávat chrastivý zvuk.

Postupujte podle níže uvedených pokynů, abyste se ujistili, že byl váš holicí strojek (znovu) sestaven správně.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XP9407/37, XP9404/46, XP9403/31. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

Často kladené otázky

Další užitečné odkazy

Potřebujete pomoc se svým výrobkem?

Záruka

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme

Hledáte něco jiného?

Objevte všechny možnosti podpory Philips

Domovská stránka podpory