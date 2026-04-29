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Cítím bolest nebo nepohodlí při používání odsávačky

Ačkoli určitá počáteční citlivost může být normální, odsávání by nemělo být bolestivé. Bolest nebo nepříjemné pocity při odsávání jsou často způsobeny nesprávnou velikostí polštářku/prstence, prsní vložky nebo nástavce, nesprávným umístěním odsávačky, nastavením sání nebo opotřebovanými součástmi odsávačky.

Odsávání by mělo připomínat rytmický tah. Nemělo by se jednat o ostrou, pálivou, štípavou nebo znatelnou bolest.

Bolest a stres mohou narušit váš reflex vypuzení mléka (spuštění mléka), což může snížit účinnost odsávání. Pohodlné odsávání podporuje jak tok mléka, tak váš celkový zážitek z odsávání.

Pokud pociťujete silnou bolest, krvácení, poranění kůže nebo příznaky infekce, přestaňte odsávačku používat a poraďte se s lékařem.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCF495/11 , SCF532/11 , SCF531/11 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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