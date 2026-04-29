Cítím bolest nebo nepohodlí při používání odsávačky
Ačkoli určitá počáteční citlivost může být normální, odsávání by nemělo být bolestivé. Bolest nebo nepříjemné pocity při odsávání jsou často způsobeny nesprávnou velikostí polštářku/prstence, prsní vložky nebo nástavce, nesprávným umístěním odsávačky, nastavením sání nebo opotřebovanými součástmi odsávačky.
Odsávání by mělo připomínat rytmický tah. Nemělo by se jednat o ostrou, pálivou, štípavou nebo znatelnou bolest.
Bolest a stres mohou narušit váš reflex vypuzení mléka (spuštění mléka), což může snížit účinnost odsávání. Pohodlné odsávání podporuje jak tok mléka, tak váš celkový zážitek z odsávání.
Pokud pociťujete silnou bolest, krvácení, poranění kůže nebo příznaky infekce, přestaňte odsávačku používat a poraďte se s lékařem.
Použití příliš vysoké úrovně sání může při odsávání způsobit nepříjemné pocity, bolestivost bradavek a bolest. Odstříkávejte mléko pohodlně a efektivně pomocí odsávání při maximální příjemné úrovni sání. Chcete-li zjistit svou maximální pohodlnou úroveň odsávání, upravte sání na motorové jednotce tak, abyste dosáhli nejvyšší úrovně, kterou snesete bez bolesti, a poté ji snižte o jednu až dvě úrovně.
Vaše maximální pohodlná úroveň sání je při každém odsávání a v každou denní dobu jiná (liší se zejména mezi dnem a nocí). Proto je důležité upravit nastavení, pokud pocítíte jakoukoli bolest nebo nepohodlí.
Pokud se odsávání stane bolestivým, okamžitě snižte úroveň sání.
Nesprávné umístění může způsobit nepříjemné pocity, bolest a snížený tok mléka.
Zkontrolujte, zda:
Vaše bradavka je vycentrována v polštářku/prstenci nebo prsní vložce
Polštářek/prstenec nebo prsní vložka pohodlně přiléhá k prsu
Odsávačka je správně sestavena
Všechny části odsávačky jsou pevně spojeny
Pokud používáte naši plně nositelnou odsávačku bez použití rukou, před zahájením odsávání se ujistěte, že jsou nádobky správně umístěny uvnitř podprsenky.
Nesprávné nasazení je jednou z nejčastějších příčin bolesti při odsávání.
Zkontrolujte, zda:
Vaše bradavka se během odsávání volně pohybuje
Součásti odsávačky pohodlně sedí
Nic netře, neškrtí, nezpůsobuje trvalé zarudnutí ani nezanechává bradavku po odsávání neobvykle bledou
Všechny polštářky/prstence, prsní vložky nebo nástavce mají pro vás správnou velikost
Pouze pro nositelné elektrické odsávačky mléka bez použití rukou Philips Avent Natural Care a Philips Avent
Velikost vaší bradavky se může v průběhu času měnit. Pokud začalo být odsávání nepohodlné, přestože dříve probíhalo dobře, zkuste znovu nezkontrolovat velikost prsní vložky nebo nástavce.
Pokud vám prsní vložka nebo nástavec nesedí správně, vyzkoušejte jinou velikost.