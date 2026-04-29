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Můj bezdrátový vysavač Philips řady 8000 má nízký sací výkon

Pokud sací výkon bezdrátového vysavače Philips řady 8000 není tak vysoký, jak jste očekávali, může to mít několik příčin. Na nástavci vysavače vyhledejte název svého konkrétního modelu a v následujících částech zjistěte, jak problém svépomocí jednoduše vyřešit.

Modely řady 8000

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XC8057/01 , XC8055/01 , XC7043/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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