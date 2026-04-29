Můj kartáček Sonicare se nenabíjí

Pokud vám níže uvedené pokyny nepomohou, kontaktujte nás nebo kliknutím sem odešlete online žádost o uplatnění záruky, abychom vám mohli pomoci získat náhradní zařízení. Všechny zubní kartáčky a ústní sprchy Sonicare mají dvouletou záruku.
Pokud se kartáček nenabíjí, možná vám pomohou najít řešení tipy uvedené níže.
Doporučujeme, abyste postupovali podle následujících kroků v pořadí, které naleznete níže. Mezi jednotlivými kroky zkontrolujte, jestli se podařilo problém vyřešit.
Nabíječky ke všem zubním kartáčkům Sonicare se liší a nejsou kompatibilní s ostatními modely Sonicare. Doporučujeme nabíjet zubní kartáčky za použití originální nabíječky, která s nimi byla dodána.
Poznámka: Pokud se nacházíte v Číně a kartáček jste zakoupili před 1. zářím 2024, volejte pro podporu na číslo 4008 800 008.
Nenabíjí se kartáček, když jej zapojíte do zásuvky? Zřejmě nefunguje elektrická zásuvka. Vyzkoušejte k nabíjení použít jinou elektrickou zásuvku.
Zkontrolujte, jestli nejsou nabíječka nebo její kabel poškozené. Pokud si všimnete jakéhokoli poškození na adaptéru nebo kabelu, přestaňte nabíječku okamžitě používat. Náhradní díl si můžete zakoupit v našem online obchodě.
Poznámka: Pokud se nacházíte v Číně a kartáček jste zakoupili před 1. zářím 2024, volejte pro podporu na číslo 4008 800 008.
Pokud používáte nabíjecí stojánek, podložku nebo sklo, ujistěte se, že je kartáček na nabíječce umístěn v jejím středu. Kartáček dvakrát krátce pípne nebo se rozsvítí indikátor nabití baterie, čímž se potvrdí, že je kartáček na nabíječce správně umístěn.
Zajistěte, aby nabíječka nebyla umístěna na kovovém povrchu nebo v blízkosti jiných nabíječek, protože by během nabíjení mohlo dojít k rušení.
Pokud ani jeden z tipů nepomohl, kartáček může být poškozen uvnitř. Doporučujeme nechat zubní kartáček opravit nebo vyměnit.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:HX6600/42 , HX6500/23 , HX6500/33 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›