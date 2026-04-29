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Strojek pro péči o vzhled / zastřihovač Philips nefunguje

Pokud strojek pro péči o vzhled nebo zastřihovač nefunguje, možná vám pomohou najít řešení tipy uvedené níže.

Doporučujeme, abyste postupovali podle následujících kroků v pořadí, které naleznete níže. Mezi jednotlivými kroky zkontrolujte, jestli se podařilo problém vyřešit. 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HC5735/15, HC5722/15, HC5721/15. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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