Strojek pro péči o vzhled / zastřihovač Philips nefunguje

Aby strojek pro péči o vzhled správně fungoval, je nutné jej pravidelně čistit. V zařízení se mohou zachytit vlasy, vousy nebo nečistoty, které mohou ovlivnit jeho výkon.
Před čištěním strojku pro péči o vzhled zjistěte, zda je omyvatelný, nebo je vhodný pouze pro suché čištění.
Omyvatelné strojky pro péči o vzhled
Tyto strojky mají na sobě vytištěný symbol kohoutku nebo sprchy. Chcete-li tyto přístroje vyčistit, sejměte nástavce a břity a vyčistěte prostor pod nimi vodou.
Nepoužívejte mýdlovou vodu ani čisticí prostředky, protože by mohly odstranit ochranné mazivo na břitech a ovlivnit jejich výkon. Nástavce před opětovným nasazením na strojek pro péči o vzhled umyjte a osušte.
Neomyvatelné strojky pro péči o vzhled
Tyto přístroje mají na sobě vytištěný symbol přeškrtnutého kohoutku. Tyto přístroje nelze mýt vodou. Po sejmutí nástavců očistěte prostor pod nimi pomocí malého kartáčku, který je součástí balení, nebo vatovou tyčinkou.
Neomyvatelné strojky pro péči o vzhled s omyvatelnými nástavci
Některé zastřihovače Philips nelze mýt, ale jejich nástavce omývat lze. U těchto přístrojů nástavce sejměte, abyste je mohli umýt. Před nasazením zpět na strojek péče o vzhled se ujistěte, že jsou nástavce zcela suché.
Podívejte se na instruktážní video níže, kde se dozvíte, jak takové přístroje čistit.
Podobnější pokyny k čištění konkrétního modelu strojku naleznete v uživatelské příručce.