Můj vysavač Philips AquaTrio vydává hlasité a nezvyklé zvuky

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Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XW7110/01 , XW9383/01 , XW9385/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›
Mohu vysavač Philips AquaTrio používat na všechny druhy podlah, koberce a běhouny?
Mohu vyměnit baterii ve svém bezdrátovém vysavači Philips AquaTrio?
Kdy je potřeba vyměnit kartáče a filtry vysavače AquaTrio?
Lze mýt nádržky na vodu vysavače Philips AquaTrio v myčce?
Jaký typ vody lze používat ve vysavači Philips AquaTrio?