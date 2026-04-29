Bezdrátový vysavač Philips neklouže snadno po kobercích
Pokud bezdrátový vysavač Philips neklouže snadno po kobercích, v následujícím textu se dozvíte, jak můžete problém vyřešit.
Pokud s bezdrátovým vysavačem vysáváte koberce, zejména koberce s vysokým vlasem, doporučujeme zvolit nejnižší rychlost. Vyšší nastavení jsou velmi výkonná a mohou koberec přisávat příliš silně, což ztěžuje dobré klouzání spotřebiče.
S bezdrátovým vysavačem Philips se mohou hůře vysávat koberce pod určitým úhlem. K tomu dochází kvůli směru žmolků. Pokud máte potíže s vysáváním koberce v jednom směru, zkuste měnit směry, dokud nenajdete úhel umožňující nejlepší klouzání. Můžete také zmenšit úhel trubice, aby hubice snadno klouzala po koberci. Doporučujeme vysávat koberce po směru žmolků. Můžete taky vyzkoušet snížit výkon a snížit trubici.
Kromě dvou velkých kol na zadní straně hubice se nachází ještě dvě menší kolečka na předních rozích hubice. Pokud budete pravidelně uvolňovat kolečka hubice od nečistot, zajistíte tím ten nejlepší výkon.
Informace níže se týkají pouze modelů bezdrátové řady 8000 a 7000. Zapněte funkci rozlišování typu podlahy v digitálním menu. Tak nejlíp zjistíte typ své podlahy.
Poznámka: volbu potvrdíte stiskem tlačítka.
Detailní informace získáte ve videu níže.
Nepomohly tyto kroky problém vyřešit? Pro další informace se na nás obraťte na stránkách http://www.philips.com/support
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:XC2011/01, XC3131/61, XC2012/01. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›