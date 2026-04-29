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Nádoba na prach bezdrátového vysavače Philips nejde otevřít

Pokud nádoba na prach vašeho bezdrátového vysavače Philips nelze otevřít, může to mít snadné řešení. Na hadici vysavače vyhledejte, který model vlastníte, a poté zde zjistěte, jak problém svépomocí vyřešit.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XC2011/01, XC3131/61, XC2012/01. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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