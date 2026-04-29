Nádoba na prach bezdrátového vysavače Philips nejde otevřít
Pokud nádoba na prach vašeho bezdrátového vysavače Philips nelze otevřít, může to mít snadné řešení. Na hadici vysavače vyhledejte, který model vlastníte, a poté zde zjistěte, jak problém svépomocí vyřešit.
Při pokusu o otevření nádoby na prach bezdrátového vysavače řady 8000 nebo 7000 postupujte podle následujících kroků:
Přístroj vypněte (obrázek 1).
Přístroj uchopte v úhlu 45 stupňů a poté stisknutím tlačítka vyjměte nádobu (obrázek 2).
Chcete-li vyčistit nádobu, postupujte podle následujících pokynů:
Zvedněte barevnou část, čímž získáte přístup k nádobě (obrázek 3). Tip: Pokud je obtížné tuto část z nádoby vyjmout, poklepejte rukou kolem nádoby, čímž se barevná část částečně uvolní. Vyjmutí je nejjednodušší, pokud ruku, která drží nádobu, umístíte na její dno a následně druhou rukou zvednete barevnou část.
Vyprázdněte nádobu na prach (obrázek 4).
Nádobu na prach opláchněte pod tekoucí vodou. Vyhněte se čištění v myčce (obrázek 5).
Před umístěním nádoby na prach zpět na její místo se ujistěte, že je zcela suchá (obrázky 6–7).
Než nádobu upevníte na své místo, ujistěte se, že je vyčnívající část nádoby zarovnána s přístrojem.
Podrobné pokyny naleznete ve videu přiloženém níže.
Při pokusu o otevření nádoby na prach bezdrátového vysavače řady 5000 postupujte podle následujících kroků:
Spotřebič vypněte (obrázek 2).
Držte spotřebič pod úhlem 45 stupňů, jak je znázorněno na obrázku 3. Vyjměte nádobu na prach stisknutím uvolňovacího tlačítka, které se nachází ve spodní části nádoby. Tip: Vyjměte nádobu na prach a zároveň udržujte spotřebič ve svislé poloze, abyste zabránili rozsypání nečistot (obrázek 4).
Chcete-li vyčistit nádobu, postupujte podle následujících pokynů:
Přidržte dva modré kruhy s důlky na boku barevné části a zvedněte ji z nádoby na prach (obrázek 5).
Vyprázdněte nashromážděný prach v nádobě na prach nad odpadkovým košem (obrázek 6).
Vložte cyklon zpět do nádoby na prach a ujistěte se, že jsou obě části zarovnány (obrázek 7).
Nasaďte zpět nádobu na prach tak, že nejprve zarovnáte stranu s filtrem a teprve poté ji sklopíte na místo (obrázek 8).
Pokud držíte spoušť na ručním vysavači a nádoba na prach není správně nasazená, může se zaseknout nebo vypadnout. Můžete si povšimnout mezery mezi nádobou na prach a motorem ručního vysavače. Chcete-li tento problém opravit, vsaďte nádobu na prach na správné místo na motoru, doku mezera nezmizí. Před použitím síly se ujistěte, že je zarovnání provedeno správně.
Ve videu níže vám ukážeme, jak nádobu na prach správně upevnit a jakým způsobem problém vyřešit.
Při otevírání prachové nádoby vysavače SpeedPro (Max) postupujte následovně:
Vypněte spotřebič.
Vyjměte nádobu stisknutím uvolňovacího tlačítka umístěného na rukojeti, hned vedle nádoby na prach (obrázek 1).
Sejměte víko a nádobu na prach vyprázdněte (obrázky 2–3).