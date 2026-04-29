Zubní kartáček Sonicare vibruje moc silně

Pokud vám níže uvedené pokyny nepomohou, kontaktujte nás nebo kliknutím sem odešlete online žádost o uplatnění záruky, abychom vám mohli pomoci se získáním náhradního zařízení. Všechny zubní kartáčky a ústní sprchy Sonicare mají dvouletou záruku.
Kartáčky Sonicare využívají k čištění vašich zubů silné vibrace. Pokud se jedná o váš první elektrický zubní kartáček, může vám chvíli trvat, než si na vibrace zvyknete. Vyzkoušejte některé z následujících tipů!
V závislosti na modelu svého zubního kartáčku si můžete upravit úroveň intenzity.
Řada 3000–4000 Series, řada ProtectiveClean 4100–4300, 5500 Series: Zvolte si mezi nízkou a vysokou intenzitou: jedním stisknutím vypínače zubní kartáček zapněte a poté druhým stisknutím do 2 sekund změňte intenzitu. Upozorňujeme, že při prvním použití zubního kartáčku je výchozí nastavení intenzity nízké.
Řada ProtectiveClean 6100, ExpertClean 7300–7500, 6100–6700 Series: Po připevnění k rukojeti inteligentní hlavice kartáčku automaticky vybere doporučenou intenzitu. Pokud chcete přejít na jinou intenzitu, můžete během čištění stisknout tlačítko režimu/intenzity. Intenzitu nelze měnit, když je rukojeť vypnutá nebo pozastavená.
Pokud je zubní kartáček vybaven funkcí EasyStart, upozorňujeme, že funkce EasyStart je ve výchozím nastavení zapnutá. Funkce EasyStart pozvolna zvyšuje úroveň vibrací v průběhu prvních 14 čištění. Vibrace je možné vnímat na začátku cyklu čištění jako nižší a na jeho konci jako silnější. Funkci EasyStart můžete vypnout následovně:
Postavte zubní kartáček na nabíječku.
Stiskněte a podržte tlačítko vypínače, zatímco kartáček zůstává na nabíječce, dokud po 3 sekundách neuslyšíte jedno pípnutí.
Uvolněte tlačítko vypínače.
Máte s kartáčkem stále potíže? Pokud ani jeden z tipů nepomohl, kartáček může být poškozen uvnitř. Doporučujeme požádat o opravu nebo výměnu zubního kartáčku kliknutím sem.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:HX3689/43 , HX3689/44 , HX7119/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›