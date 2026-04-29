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Podpora Philips

Můj holicí strojek Philips nefunguje

Pokud holicí strojek Philips nefunguje, nenabíjí se nebo se nezapíná, postupujte podle níže uvedených kroků k odstranění problémů.

Pokračujte podle pokynů v uvedeném pořadí. I když se některé kroky mohou zdát zřejmé, tento postup odstraňuje mnoho běžných problémů a pomáhá určit hlavní příčinu.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: S1881/00 , S2882/00 , XP9407/37 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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