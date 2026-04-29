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Z holicího strojku Philips vytéká voda

Není neobvyklé, že po čištění nebo mokrém holení* z holicího strojku Philips vyteče malé množství vody.

Baterie a elektronické součásti holicího strojku jsou umístěny ve vodotěsném vnitřním těle. To znamená, že jsou chráněny před vodou, která se může dostat dovnitř rukojeti holicího strojku při běžném používání.

*Poznámka: Tyto informace se vztahují pouze na omyvatelné nebo voděodolné holicí strojky. Pokud váš holicí strojek není vodotěsný, vždy zajistěte, aby zůstal suchý. Chcete-li zjistit, zda je váš holicí strojek vodotěsný, nahlédněte do příslušného návodu k použití (k dispozici také online). 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: S2882/00 , S1881/00 , XP9407/37 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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