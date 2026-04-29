Z holicího strojku Philips vytéká voda

3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Není neobvyklé, že po čištění nebo mokrém holení* z holicího strojku Philips vyteče malé množství vody.
Baterie a elektronické součásti holicího strojku jsou umístěny ve vodotěsném vnitřním těle. To znamená, že jsou chráněny před vodou, která se může dostat dovnitř rukojeti holicího strojku při běžném používání.
*Poznámka: Tyto informace se vztahují pouze na omyvatelné nebo voděodolné holicí strojky. Pokud váš holicí strojek není vodotěsný, vždy zajistěte, aby zůstal suchý. Chcete-li zjistit, zda je váš holicí strojek vodotěsný, nahlédněte do příslušného návodu k použití (k dispozici také online).
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: S2882/00 , S1881/00 , XP9407/37 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›