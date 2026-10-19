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Nedaří se mi do kávovaru Philips vložit spařovací jednotku

Jestliže nemůžete spařovací jednotku vložit do kávovaru Philips, potom možná spařovací jednotka není v neutrální pozici. Níže naleznete tipy, jak ji vrátit zpátky.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: EP3329/70, EP4341/51, EP5541/50. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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