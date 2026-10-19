Nedaří se mi do kávovaru Philips vložit spařovací jednotku
Jestliže nemůžete spařovací jednotku vložit do kávovaru Philips, potom možná spařovací jednotka není v neutrální pozici. Níže naleznete tipy, jak ji vrátit zpátky.
Abyste mohli vložit spařovací jednotku, zkontrolujte, jestli je spařovací jednotka správně nastavená v neutrální poloze a přístroj je připraven. Spařovací jednotka je v neutrální pozici, když je šipka na žlutém válci po straně spařovací jednotky zarovnaná s černou šipkou a značkou „N“. Je také třeba, aby žlutý háček po straně byl ve vzpřímené poloze (viz obrázek níže nebo se podívejte na film).
Podle níže uvedeného postupu vložte spařovací jednotku do přístroje: 1. Spařovací jednotku ponechte venku a zavřete servisní dvířka. Vložte zpět do přístroje všechny ostatní součásti (nádobku na odkapávání/ nádobku na mletou kávu, nádržku na vodu). 2. Stisknutím vypínače přístroj VYPNĚTE. Počkejte, než se přístroj přestane vydávat veškeré zvuky (může to trvat až 15–20 sekund). 3. Stisknutím vypínače přístroj opět ZAPNĚTE. Neprovádějte žádné činnosti, dokud přístroj nepřestane vydávat zvuky. Jestliže otevřete servisní dvířka nebo vyjmete nádobku na odkapávání či nádržku na vodu před tím, než je přístroj připravený k použití, může se ozubené kolečko v přístroji ocitnout ve špatné poloze a spařovací jednotku nebude možné vložit. 4. Spařovací jednotku před vložením nastavte do neutrální pozice. Abyste spařovací jednotku nastavili do neutrální pozice, nejprve stlačujte páku směrem dolů, dokud se nedotkne základny spařovací jednotky (viz obrázek 1). Poté zkontrolujte, zda je žlutý háček ve zcela vzpřímené poloze a pokud ne, zvedněte jej směrem vzhůru (viz obrázek 2). 5. Otevřete servisní dvířka a zasuňte spařovací jednotku zpět do přístroje po vodicích drážkách, dokud nezapadne na místo. 6. Zavřete servisní dvířka. Přístroj VYPNĚTE a poté znovu ZAPNĚTE.
Poznámka: Pokyny se mohou lišit v závislosti na konkrétním modelu kávovaru. Podrobnější pokyny v jednotlivých krocích najdete v uživatelské příručce.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:EP3329/70, EP4341/51, EP5541/50. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›