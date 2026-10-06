Z nádržky v kávovaru Philips neteče žádná voda

Když přívod vody blokuje zachycený vzduch, můžete problém vyřešit pomocí níže uvedeného postupu:
1. Přístroj VYPNĚTE.
2. Vyprázdněte nádržku na vodu a vyjměte filtr AquaClean (nebo jiný filtr, který přístroj používá)
3. Nádržku na vodu naplňte vodou a umístěte ji zpět na místo
4. Znovu ZAPNĚTE přístroj. Až se přístroj zahřeje, zvolte horkou vodu a nechte vytéci 2–3 šálky horké vody.
Pokud používáte vodní filtr AquaClean, následujícím doplňkovým postupem zajistíte, aby byl filtr připraven k použití a správně nainstalován:
1. Vodním filtrem AquaClean třeste po dobu 5 sekund
2. Filtr podržte vzhůru nohama v nádobě/misce s vodou a počkejte, až z něho nebudou vycházet žádné bublinky
3. Vložte filtr zpět do nádržky na vodu a nádržku na vodu naplňte vodou
4. Přístroj restartujte, vypněte jej a znovu zapněte
5. Zvolte horkou vodu a nechte vytéci 2–3 šálky horké vody.
Poznámka: Jestliže jste filtr AquaClean používali více než tři měsíce, vyměňte ho. Jestliže se používal po delší dobu, může být tento filtr ucpaný.