Káva připravovaná kávovarem Philips je vodnatá

Pokud si všimnete, že váš kávovar Philips připravuje vodnatou kávu, může to mít několik důvodů. Možné příčiny a řešení najdete níže.
Pokud kávovar používáte poprvé, je normální, že jsou první připravené šálky kávy vodnaté, protože systém potřebuje nějaký čas k tomu, aby se přizpůsobil. Připravte ještě několik šálků kávy, aby se optimalizovala extrakce kávy a kompaktnost mleté kávy.
Jednou týdně vyplachujte spařovací jednotku, protože znečištěný filtr spařovací jednotky může způsobit nedostatečný průtok vody a ovlivnit chuť kávy. Spařovací jednotku vyčistěte podle níže uvedených pokynů nebo se podívejte na video podpory:
VYPNĚTE přístroj a počkejte, dokud nebude zcela vypnutý a nebude vydávat žádné zvuky (trvá to zhruba 15–20 sekund).
Otevřete servisní dvířka a vyjměte spařovací jednotku
Spařovací jednotku důkladně opláchněte vlažnou tekoucí vodou a než ji vložíte zpět, nechte ji na vzduchu uschnout.
Je možné, že při úpravě nastavení mlýnku na jemnější mletí došlo k náhodnému převrácení a dva mlecí kameny se dostaly příliš blízko k sobě. Jestliže je namletá káva příliš jemná, nemusí vstřebávat vodu.
Abyste problém vyřešili, znovu upravte nastavení na hrubší mletí otočením knoflíku v přihrádce na kávová zrna na hodnotu označenou vyšším číslem nebo větším kávovým zrnem.
Sílu kávy ovlivňují nastavení objemu šálku, nastavení aromatu a nastavení mlýnku. Doporučujeme vyzkoušet různá nastavení.
Pokud chcete například připravit silnější kávu, můžete zvolit nejvyšší nastavení aroma, mlýnek nastavit na jemnější mletí a vybrat střední objem šálku.
Otevřete víko přihrádky na předem mletou kávu a zkontrolujte, zda není ucpaná mletou kávou. Jestliže je přihrádka na předem mletou kávu ucpaná, můžete ji uvolnit pomocí níže uvedených pokynů:
VYPNĚTE přístroj a počkejte, až bude zcela vypnutý.
Vyjměte z přístroje spařovací jednotku.
Otevřete víko přihrádky na předem mletou kávu a vložte do ní rukojeť lžíce.
Pohybujte rukojetí nahoru a dolů, dokud se mletá káva neuvolní.
Pokud tato řešení s problémem nepomohou, obraťte se na nás a zajistíme vám další pomoc.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:EP3329/70, SM6580/00, SM6580/20. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›