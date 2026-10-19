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Kávovar Philips netěsní

Jestliže si všimnete, že kávovar Philips netěsní, pokuste se to vyřešit pomocí níže uvedených příčin a řešení:

1.    Všimli jste si, že voda uniká do nádobky na odkapávání?
2.    Všimli jste si čiré vody pod přístrojem nebo po straně přístroje?
3.    Všimli jste si na kuchyňské lince nebo pod přístrojem skvrn od nahnědlé vody?
 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: EP3329/70, EP4346/71, EP5546/70. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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