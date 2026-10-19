Kávovar Philips netěsní

I když vodu na vyplachování z výpusti kávy zachytíte do šálku, zjistíte, že voda vždy skončí v nádobce na odkapávání. Důvodem je, že přístroj při automatickém vyplachování nebo přípravě kávy vypouští vodu na vyplachování zevnitř přímo do nádobky na odkapávání. Obvod interního vyplachování zaručuje optimální výkon stroje.
Automatické vyplachování probíhá při ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ přístroje, po přípravě nápoje nebo po použití napěňovače mléka.
V důsledku této vody používané na propláchnutí si možná všimnete, že se nádobka na odkapávání plní rychleji, než byste očekávali. To však neznamená, že přístroj netěsní.
Poznámka: Jestliže je nádobka na odkapávání plná po přípravě 2 šálků kávy nebo se naplní vodou přes noc, doporučujeme, abyste se na nás obrátili a poskytneme vám další pomoc.