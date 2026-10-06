Z kávovaru Philips nevytéká žádná káva

Jestliže z kávovaru Philips nevytéká káva, další možné příčiny a způsoby, jak problém vyřešit, naleznete níže.
Jestliže si toho všimnete, když přístroj používáte poprvé, může být v takovémto případě normální, že z kávovaru vyjde jen pár kapek kávy. Po přípravě několika dalších šálků byste už měli získat očekávané množství kávy.
Jestliže kávovar vydává hlasitý zvuk a z nádržky na vodu neteče voda, je to většinou způsobeno zachyceným vzduchem. Vyřešit to pomohou následující kroky: 1. Přístroj VYPNĚTE. 2. Vyprázdněte nádržku na vodu a vyjměte filtr AquaClean (nebo jiný filtr, který přístroj používá) 3. Nádržku na vodu naplňte vodou a umístěte ji zpět na místo 4. Znovu přístroj ZAPNĚTE. Až se přístroj zahřeje, zvolte horkou vodu a nechte vytéci 2–3 šálky horké vody.
Pokud používáte vodní filtr AquaClean, následujícím doplňkovým postupem zajistíte, aby byl filtr připraven k použití a správně nainstalován: 1. Vodním filtrem AquaClean třeste po dobu 5 sekund 2. Filtr podržte vzhůru nohama v nádobě/misce s vodou a počkejte, až z něho nebudou vycházet žádné bublinky 3. Vložte filtr zpět do nádržky na vodu a nádržku na vodu naplňte vodou 4. Přístroj restartujte, vypněte jej a znovu zapněte 5. Zvolte horkou vodu a nechte vytéci 2–3 šálky horké vody.
Poznámka: Jestliže jste filtr AquaClean používali více než tři měsíce, vyměňte ho. Jestliže se používal po delší dobu, může být tento filtr ucpaný.
Jestliže je spařovací jednotka znečištěná nebo ucpaná, může jít o příčinu, proč kávovar nedokáže kávu připravit. Aby se tomu zabránilo, je důležité spařovací jednotku každý týden proplachovat, jak je vysvětleno v následujícím postupu (nebo se můžete podívat na naše výukové video).
1. Kávovar VYPNĚTE. Počkejte 15 až 20 sekund, dokud se úplně nevypne a přestane vydávat jakékoli zvuky 2. Otevřete servisní dvířka a vyjměte spařovací jednotku. Vyjmout ji můžete tím, že stisknete tlačítko „PUSH“ na pravé straně, podržíte ho a jednotku vytáhnete směrem k sobě 3. Spařovací jednotku důkladně opláchněte vlažnou tekoucí vodou a než ji vložíte zpět, nechte ji na vzduchu uschnout.
Poznámka: K důkladnému vyčištění spařovací jednotky doporučujeme použít tablety Philips pro odstranění kávového oleje (CA6704).
Dalším důvodem, proč žádná káva nevytéká, může být ucpaná dávkovací výpust. Tu můžete vyčistit pomocí čistidla na dýmky nebo jehlou, čímž ji zbavíte nečistot.
Jestliže se při použití funkce předem namleté kávy překročí správné množství namleté kávy, může to způsobit přeplnění spařovací jednotky: mletá káva bude vyhozena a z přístroje nebude vytékat káva.
Aby se tomu při použití funkce předem namleté kávy zabránilo: Přesvědčte se, že je před přidáním předem namleté kávy do přihrádky na předem namletou kávu přístroj řádně zapnutý. Přiloženou lžící odměřte pouze jednu plnou dávku mleté kávy a nahoře zarovnejte.
Jestliže v kávovaru vzniknou nánosy vodního kamene, může to vést k poruše. Všechny kávovary Philips mají vyhrazený ukazatel odstranění vodního kamene a doporučujeme přístroj vodního kamene zbavit ihned, jakmile to přístroj signalizuje.
Další možnou příčinou, proč z přístroje nevytéká káva, je přihrádka na předem namletou kávu. Jestliže je na vině tato příčina, lze postupovat podle níže uvedeného postupu nebo podle instruktážních filmů:
1. Kávovar VYPNĚTE. Počkejte 15 až 20 sekund, dokud se úplně nevypne a přestane vydávat jakékoli zvuky 2. Otevřete servisní dvířka a vyjměte spařovací jednotku tak, že stisknete tlačítko „PUSH“ na pravé straně, podržíte je a jednotku vytáhnete směrem k sobě 3. Otevřete víko přihrádky na předem mletou kávu a vložte do ní rukojeť lžíce. 4. Pohybujte rukojetí nahoru a dolů, dokud zablokovaná mletá káva nespadne dolů. Pokud tato řešení problém nevyřeší, obraťte se na nás a požádejte o další pomoc.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:EP3329/70, SM6580/00, SM6580/20. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›