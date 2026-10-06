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Z kávovaru Philips nevytéká žádná káva

Jestliže z kávovaru Philips nevytéká káva, další možné příčiny a způsoby, jak problém vyřešit, naleznete níže.

Jestliže si toho všimnete, když přístroj používáte poprvé, může být v takovémto případě normální, že z kávovaru vyjde jen pár kapek kávy. Po přípravě několika dalších šálků byste už měli získat očekávané množství kávy. 
 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: EP3329/70, SM6580/00, SM6580/20. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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