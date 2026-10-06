Na kávovaru Philips se zobrazuje chybový kód

Jestliže se na kávovaru Philips zobrazují chybové kódy jako 01, 03, 04, 05, 11, 14 nebo 19, podívejte se na možné příčiny a řešení níže.
Jestliže výše není uveden chybový kód, který váš kávovar zobrazuje (například chyba 02, 10, 15, 22), bude potřeba přístroj opravit. Kontaktujte nás.
Když se zobrazuje chyba 01, znamená to, že mlýnek na kávu v kávovaru nefunguje, jak by měl, a to kvůli ucpání násypky na kávu. Toto napravíte uvolněním násypky na kávu (pomocí kávové lžičky nebo vysavače, jak je vysvětleno dále):
1. Vypněte přístroj a poté počkejte, dokud přístroj úplně neztichne (neuslyšíte z něj vycházet žádný zvuk). To může trvat asi 15 až 20 sekund 2. Otevřete servisní dvířka a vyjměte spařovací jednotku 3. Otevřete víko násypky na mletou kávu a umístěte rukojeť lžíce do násypky. Pokud přístroj nemá násypku na mletou kávu, vložte rukojeť lžičky do násypky na kávu zespodu 4. Pohybujte rukojetí nahoru a dolů, dokud uvízlá mletá káva nespadne dolů. K tomu může být potřeba vynaložit určitou sílu. 5. Veškerou namletou kávu, která z mlýnku během čištění vypadla, ukliďte pomocí vysavače 6. Poté přiložte hubici vysavače k otvoru násypky na kávu a zakryjte násypku na předem namletou kávu rukou. Nebo naopak umístěte vysavač nahoru a zakryjte dno násypky na kávu. 7. Vraťte spařovací jednotku zpět. Potom přístroj zapněte a připravte espresso. 8. Po přípravě espressa zkontrolujte, jestli v násypce zůstala nějaká mletá káva. Jestliže se mlýnek uvolnit nepodařilo, tak postup uvolnění opakujte. Do nádobky na kávová zrna nelijte žádnou vodu, aby se tak násypka na kávu neucpala.
Chyba 03 signalizuje, že je ve spařovací jednotce příliš mnoho nečistot a nemůže správně fungovat. Tento problém vyřešíte tím, že vyčistíte spařovací jednotku, jak je vysvětleno níže:
1. Vypněte přístroj a poté počkejte, dokud přístroj úplně neztichne (neuslyšíte z něj vycházet žádný zvuk). To může trvat asi 15 až 20 sekund 2. Otevřete servisní dvířka a vyjměte spařovací jednotku 3. Spařovací jednotku důkladně propláchněte vlažnou vodou. Než ji vrátíte zpátky, nechte ji vysušit na vzduchu.
Když se na kávovaru Philips zobrazuje chybový kód E04, signalizuje to, že není správně vložená spařovací jednotka. Tento problém vyřešíte tak, že otevřete servisní dvířka přístroje a zatlačíte spařovací jednotku na místo. Až bude spařovací jednotka vložená správně, uslyšíte cvaknutí.
Tento problém vyřešíte uvolněním zachyceného vzduchu z přístroje pomocí tohoto postupu:
1. Přístroj VYPNĚTE 2. Vyprázdněte nádržku na vodu a vyjměte filtr AquaClean nebo jakýkoli jiný vodní filtr. 3. Nádržku na vodu naplňte vodou a vložte ji zpět. 4. Znovu ZAPNĚTE přístroj. Až se přístroj zahřeje, zvolte horkou vodu a nechte vytéci 2 nebo 3 šálky horké vody.
Pokud používáte vodní filtr AquaClean, následujícím doplňkovým postupem zajistíte, aby byl filtr připraven k použití a správně nainstalován:
1. Vodním filtrem AquaClean třeste po dobu 5 sekund 2. Filtr podržte vzhůru nohama v nádobě/misce s vodou a počkejte, až z něho nebudou vycházet žádné bublinky 3. Vložte filtr zpět do nádržky na vodu a nádržku na vodu naplňte vodou 4. Přístroj restartujte, vypněte jej a znovu zapněte 5. Zvolte horkou vodu a nechte vytéci 2–3 šálky horké vody.
Když se zobrazuje chybový kód 14, signalizuje to přehřátí kávovaru Philips. Tento problém vyřešíte tak, že přístroj VYPNETE a počkáte 30 minut, než vychladne.
Jestliže se zobrazuje chybový kód 11 nebo 19, je potřeba přizpůsobit teplotu kávovaru z přepravní nebo venkovní teploty pokojové teplotě. To se může stávat hlavně v zimě, když je chladno.
Tento problém vyřešíte tak, že přístroj na 30 minut VYPNETE a poté pokus opakujete.
Jestliže výše uvedený postup problém nevyřeší, může být špatně připevněná zástrčka na zadní straně přístroje. Tento problém vyřešíte tak, že zástrčku správně zasunete do napájecí zásuvky.
Jestliže se zobrazí jiné kódy, než ty zmíněné výše, obraťte se na nás.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:SM6580/20, SM6580/00, SM6585/00. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›