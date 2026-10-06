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Na kávovaru Philips se zobrazuje chybový kód

Jestliže se na kávovaru Philips zobrazují chybové kódy jako 01, 03, 04, 05, 11, 14 nebo 19, podívejte se na možné příčiny a řešení níže. 

Jestliže výše není uveden chybový kód, který váš kávovar zobrazuje (například chyba 02, 10, 15, 22), bude potřeba přístroj opravit. Kontaktujte nás.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SM6580/20, SM6580/00, SM6585/00. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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