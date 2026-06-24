Kávovar Philips vydává hlasité zvuky

Pokud je ve vašem kávovaru Philips zachycen vzduch, uslyšíte hlasitý zvuk a voda z nádržky nebude načerpána do kávovaru.
Problém vyřešíte následujícími kroky:
- VYPNĚTE přístroj.
- Vyprázdněte nádržku na vodu a vyjměte filtr AquaClean (nebo jakýkoli jiný vodní filtr).
- Nádržku na vodu naplňte vodou a umístěte ji zpět na místo.
- ZAPNĚTE přístroj. Jakmile se kávovar zahřeje, zvolte horkou vodu a nechte vytéct dva nebo tři šálky horké vody.
Pokud používáte vodní filtr AquaClean
, zde je několik dalších kroků, které zajistí, že je filtr správně vložen a připraven k použití.
Poznámka
- Vodním filtrem AquaClean třeste po dobu pěti sekund.
- Filtr podržte vzhůru nohama v nádobě/míse s vodou a počkejte, až z něj přestanou vycházet bublinky.
- Vložte filtr zpět do nádržky na vodu a nádržku naplňte vodou.
- Kávovar vypněte a restartujte.
- Zvolte možnost horká voda a nechte vytéct dva až tři šálky horké vody.
: Abyste zabránili ucpávání, doporučujeme vodní filtr AquaClean měnit každé tři měsíce.