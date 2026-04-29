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Fritéza Philips Airfryer nefunguje ani se nezapíná

Pokud se fritéza Philips Airfryer vůbec nezapne nebo se zapne, ale nefunguje nebo se neohřívá, přečtěte si náš článek níže, kde najdete možné příčiny a řešení.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: NA565/02 , NA462/70 , NA552/00 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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