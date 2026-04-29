Fritéza Philips Airfryer nefunguje ani se nezapíná
Pokud se fritéza Philips Airfryer vůbec nezapne nebo se zapne, ale nefunguje nebo se neohřívá, přečtěte si náš článek níže, kde najdete možné příčiny a řešení.
Zkontrolujte, že je zástrčka fritézy Airfryer řádně zasunutá do síťové zásuvky.
Pokud je do síťové zásuvky zapojeno příliš mnoho spotřebičů, fritéza Philips Airfryer nemusí fungovat. Odpojte ostatní spotřebiče nebo fritézu zapojte do jiné síťové zásuvky.
U analogových zařízení se může stát, že časovač tiká, ale zařízení se nezahřívá. V takovém případě se ujistěte, zda je zástrčka fritézy Airfryer řádně zasunutá do síťové zásuvky.
Přihrádka není zcela zavřená Některé modely fritézy Airfryer jsou vybaveny funkcí detekce nádoby. Tato funkce vypne topné těleso a ventilátor při vyjmutí nádoby z fritézy Airfryer. Ujistěte se, že jste nádobu vložili do fritézy Airfryer a že je zásuvka zcela zavřená. Jinak se fritéza Airfryer nezapne.
Mechanismus detekce nádoby je zřejmě rozbitý Vyjměte nádobu z fritézy Airfryer a zkontrolujte, zda nejsou plastové části, zejména okraje nádoby, popraskané nebo poškozené (viz obrázek níže). Pokud objevíte praskliny nebo poškození, obraťte se na nás pro pomoc.
Konkrétně u modelů HD9880/HD9875/HD9876 vyjměte nádobu fritézy Airfryer ze zásuvky a otočte ji dnem vzhůru. Modul detekce nádoby je nainstalován na pravé straně vedle prohlubně držáku rukojeti košíku (viz obrázek níže).
Na jedné straně najdete malý plastový kryt (viz obrázek níže). Pokud kryt chybí, detekce nádoby nebude fungovat. V takovém případě nás kontaktujte na stránkách www.philips.com/contact a my vám rádi pomůžeme situaci vyřešit.
Je navolena příliš nízká teplota Pokud nastavíte teplotu fritézy Airfryer na 40 °C (100 °F) nebo nižší, může se zdát, že se fritéza neohřívá (zejména pokud se okolní teplota blíží teplotě fritézy).
Zkontrolujte nastavení teploty fritézy Philips Airfryer a v případě nutnosti teplotu zvyšte.
Nebyla navolena doba přípravy nebo je navolená doba přípravy příliš krátká (analogová fritéza Airfryer)
Otočte analogový časovač na požadovanou dobu přípravy (viz video níže). Je-li doba přípravy kratší než 10 minut, nastavte časovač na přibl. 15 minut a poté jím otočte zpět na požadovanou kratší dobu.
Informace níže se týkají pouze modelů NA55x.
Pokud používáte parní funkci fritézy NA55x Airfryer a nádržka na vodu není správně umístěna nebo v ní není voda, spotřebič to zjistí a začne blikat ikona (viz obrázek níže). Ujistěte se, že je v nádržce dostatek vody, a zatlačte nádržku na místo. Poté stiskněte tlačítko start/pauza pro zahájení vaření a ikona zmizí.
Pokud se problém pomocí uvedených řešení nepodaří odstranit, vaše fritéza Philips Airfryer by mohla být poškozená. V takovém případě nás kontaktujte a požádejte o další pomoc.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:NA565/02 , NA462/70 , NA552/00 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›