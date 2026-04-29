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Domácí hranolky z fritézy Philips Airfryer nejsou dle mých představ

Pokud domácí hranolky z fritézy Philips Airfryer nejsou dle vašich představu, zde je několik snadných řešení. Prohlédněte si kroky níže, které vám pomohou problém vyřešit.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: NA565/02 , NA462/70 , NA551/00 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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