Domácí hranolky z fritézy Philips Airfryer nejsou dle mých představ
Pokud domácí hranolky z fritézy Philips Airfryer nejsou dle vašich představu, zde je několik snadných řešení. Prohlédněte si kroky níže, které vám pomohou problém vyřešit.
Zvolte typ brambor, který se hodí na přípravu hranolek
Pro rovnoměrné výsledky doporučujeme naplnit košík pouze do poloviny
Větší hranolky mohou být méně křupavé než menší hranolky
Košík přístroje během přípravy pokrmu dvakrát až třikrát protřepejte
Vaše fritéza Philips Airfryer využívá technologii Rapid Air, která zajišťuje jiný proces přípravy, než smažení v tuku. Postupujte podle následujících kroků a připravte si ve fritéze Airfryer hranolky:
Oloupejte brambory a nakrájejte je na hranolky.
Hranolky vložte do mísy a ponechte alespoň 30 minut namočené ve vodě. Poté je vyjměte a vysušte papírovou utěrkou.
Nalijte do mísy půl lžíce oleje, vložte do ní hranolky a míchejte, dokud nejsou hranolky pokryté olejem.
Vyjměte hranolky z mísy prsty nebo kuchyňským náčiním, aby přebytečný olej zůstal v míse. Vložte hranolky do nádoby fritézy Airfryer.
Smažte 300–800 g hranolek při 180 °C po dobu 18–25 minut a během procesu košík dvakrát až třikrát protřepejte.
Pokud připravujete hranolky nebo jiná jídla naskládaná na sebe, doporučujeme použít větší košík (pravá strana). Tento košík má větší povrch, čímž umožňuje ingrediencím rovnoměrně se rozložit. To znamená lepší rozložení tepla a vzduchu a tím i lepší opečení. Vyřešilo to váš problém? Pokud ne, obraťte se na nás a požádejte o pomoc.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:NA565/02 , NA462/70 , NA551/00 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›