Jídlo z mé fritézy Philips Airfryer není křupavé nebo takové, jak se očekávalo
Pokud zjistíte, že jídlo nebo pochutiny připravené ve fritéze Philips Airfryer nejsou dostatečně křupavé, postupujte podle níže uvedených kroků a zjistěte, jak to jednoduše vyřešit sami.
Vyvarujte se přípravě velkého množství pochutin nebo příliš velkého množství jídla najednou. Menší porce se fritují horkým vzduchem rovnoměrněji.
Dobrým způsobem, jak to zajistit, je zakrýt dno košíku fritézy Philips Airfryer pouze jednou vrstvou pochutin.
Používejte čerstvé, mírně moučnaté brambory, které jsou vhodné pro přípravu hranolek. Pokud potřebujete brambory skladovat, neskladujte je v chladném prostředí (např. v lednici).
Pokud ve fritéze Airfryer připravujete domácí hranolky, postupujte podle následujících pokynů:
Brambory oloupejte a nakrájejte na hranolky.
Hranolky vložte do mísy s vodou a ponechte alespoň 30 minut namočené. Poté je vyjměte a vysušte papírovou utěrkou.
Nalijte do mísy půl lžíce oleje, nasypte do ní hranolky a míchejte, dokud nejsou hranolky pokryté olejem.
Vyjměte hranolky z mísy prsty nebo kuchyňským náčiním, aby přebytečný olej zůstal v míse. Vložte hranolky do košíku.
Bramborové hranolky fritujte při teplotě 180 °C (350 °F) a v polovině fritování horkým vzduchem košíkem zatřeste. Během fritování horkým vzduchem košíkem 2–3krát zatřeste, aby byl výsledek rovnoměrnější.
Viz také naše video níže:
Pro dosažení optimálních výsledků s fritézou Philips Airfryer byste měli používat produkty určené do trouby. Pochutiny určené do trouby budou po přípravě ve fritéze Airfryer opečené dozlatova a křupavé.
Zvolte správnou teplotu: Většinu pochutin je třeba připravovat při teplotě 200 ºC (400 ºF), s výjimkou moučných pochutin. Moučné pochutiny by se měly fritovat horkým vzduchem při teplotě 180 ºC (350 ºF).
Většina pochutin potřebuje dobu přípravy uvedenou pro trouby, aby se zcela tepelně upravily. Doba přípravy v běžné fritéze je kratší a nevede k dobrému výsledku tepelné přípravy. Doporučené doby přípravy jednotlivých ingrediencí najdete v tabulce potravin v návodu k použití fritézy Airfryer nebo v aplikaci HomeID. Pokud jídlo není dostatečně křupavé, přidejte několik minut navíc (ale dávejte pozor, abyste ho nespálili). Upozornění: · Pokud se ingredience vzájemně dotýkají, v polovině přípravy košík fritézy Philips Airfryer protřepejte. · Pokud připravujete větší množství jídla, protřepejte košík 2–3krát, aby byl výsledek rovnoměrnější. · Ujistěte se, že se během protřepání jídlo dostatečně promísí. Horní vrstvy by nyní měly být nahoře atd. Dosáhnete tak rovnoměrného výsledku. Podívejte se na video níže:
Při přípravě domácích pokrmů z brambor, zapékaných pochutin nebo masitých jídel použijte trochu oleje, abyste dosáhli křupavých výsledků. Pokud je to možné, používejte také druhy pochutin s nízkým obsahem tuku. U pochutin s vysokým obsahem tuku bude obtížné dosáhnout křupavého výsledku.
Chcete-li zjistit, jak správně používat olej ve fritéze Airfryer, postupujte podle následujících tipů:
Před přidáním oleje potraviny řádně osušte.
Nepoužívejte příliš velké množství oleje, protože pak bude jídlo méně křupavé a více tučné.
Maso nebo drůbež můžete lehce potřít olejem nebo marinovat, abyste dosáhli co nejkřupavějších výsledků.
Při přípravě hranolků nebo jiných potravin připravovaných ve vyšší vrstvě doporučujeme použít větší košík (na pravé straně). Tento košík má větší plochu, což umožňuje rovnoměrnější rozložení ingrediencí. Tím dosáhnete rovnoměrnějšího šíření tepla a proudění vzduchu, což vede k lepšímu propečení. Pomohla vám výše uvedená řešení? Pokud ne, obraťte se na nás a požádejte o pomoc.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:NA565/02 , NA462/70 , NA552/00 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›