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Jídlo z mé fritézy Philips Airfryer není křupavé nebo takové, jak se očekávalo

Pokud zjistíte, že jídlo nebo pochutiny připravené ve fritéze Philips Airfryer nejsou dostatečně křupavé, postupujte podle níže uvedených kroků a zjistěte, jak to jednoduše vyřešit sami.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: NA565/02 , NA462/70 , NA552/00 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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