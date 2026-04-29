Můj Philips OneBlade nefunguje

Pokud váš OneBlade nefunguje, tipy uvedené níže vám mohou pomoci najít řešení.
Doporučujeme, abyste postupovali podle následujících kroků v pořadí, které naleznete níže. Mezi jednotlivými kroky zkontrolujte, jestli se podařilo problém vyřešit.
Kvůli bezpečnosti funguje Philips OneBlade pouze bez kabelu. Zkontrolujte, zda je OneBlade zapojený do elektrické zásuvky. Pokud ano, zkuste jej odpojit a poté znovu zapnout. Nyní by měl fungovat.
Je možné, že OneBlade není dostatečně nabitý. Postupujte dle pokynů níže a nabijte svůj OneBlade.
Vypněte OneBlade.
Zapojte nabíjecí kabel do zásuvky ve spodní části OneBlade a zapojte nabíječku do jakékoli napájecí zásuvky 120 V AC. Zkontrolujte, zda k nabíjení OneBlade používáte originální adaptér Philips.
Zkontrolujte, zda nejsou v břitu zaseknuté chloupky nebo zda nevykazuje známky opotřebení. Pokud jsou v břitu zaseknuté chloupky, zkuste břit opláchnout nebo namočit ve vlažné vodě, dokud se všechny chloupky a nečistoty neodstraní. Dbejte na to, abyste břitem neklepali o tvrdý povrch, například o umyvadlo – může to břit poškodit. Vypadá-li břit poškozený, ihned jej vyměňte. Chcete-li zakoupit nové břity pro Philips OneBlade, navštivte náš online obchod.
Některé modely OneBlade mají „cestovní zámek.“ Když je tento zámek aktivovaný, zařízení se nezapne. Cestovní zámek deaktivujete podržením vypínače po dobu 3 sekund. Pokud je váš model OneBlade vybaven digitálním displejem, objeví se na něm po aktivaci symbol zámku.
Pokud ani jeden z tipů nepomohl, OneBlade může být poškozen uvnitř. Doporučujeme, abyste nechali OneBlade opravit nebo vyměnit.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:QP1424/65 , QP1924/30 , QP1424/20 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›