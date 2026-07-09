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Strojek Philips OneBlade neholí tak hladce, jak jsem očekával

Pokud nejste spokojeni s výsledky holení strojkem Philips OneBlade, přečtěte si níže naše rady pro odstraňování problémů a problém vyřešte.

Upozorňujeme, že strojek OneBlade je navržen tak, aby mezi břitem a pokožkou udržoval malou mezeru, čímž vytváří dokonalý kompromis mezi hladkým oholením a oholením, které je šetrné k pokožce.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP1424/65 , QP1424/20 , QP6506/15 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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