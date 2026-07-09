Strojek Philips OneBlade neholí tak hladce, jak jsem očekával
Pokud nejste spokojeni s výsledky holení strojkem Philips OneBlade, přečtěte si níže naše rady pro odstraňování problémů a problém vyřešte.
Upozorňujeme, že strojek OneBlade je navržen tak, aby mezi břitem a pokožkou udržoval malou mezeru, čímž vytváří dokonalý kompromis mezi hladkým oholením a oholením, které je šetrné k pokožce.
Strojek Philips OneBlade je zkonstruován pro zastřihování vousů a strniště s cílem vytvořit čistý vzhled a zároveň vám dopřát příjemný pocit z oholené pokožky. Pokud je vaším cílem hladké každodenní oholení, doporučujeme využít jeden z našich speciálních holicích strojků Philips.
Chcete-li při používání strojku Philips OneBlade dosáhnout nejlepších výsledků, dbejte na dodržování správných pokynů k používání. Zde je několik užitečných tipů pro holení se strojkem OneBlade.
1. Než začnete používat strojek OneBlade, očistěte pokožku.
2. Přiložte povrch břitu naplocho na pokožku, aby byl zajištěn úplný kontakt.
3. Břitem pohybujte proti směru růstu chloupků.
4. Provádějte dlouhé tahy, ale přitom příliš netlačte.
5. V případě potřeby můžete strojek OneBlade používat i s pěnou nebo gelem na holení a je možné ho použít i ve sprše.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:QP1424/65 , QP1424/20 , QP6506/15 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›