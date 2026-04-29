Můj bezdrátový vysavač Philips vydává neobvyklý zvuk

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3 roky záruky na všechny produkty
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Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XC2011/01, XC2012/01, XC5043/01. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›
Kdy čistit/vyměnit hadřík z mikrovlákna bezdrátového vysavače Philips
Stažení baterie: vysavače Philips řady 2000 a Philips řady 3000
Jak dlouho mám nabíjet bezdrátový vysavač Philips?
Jak mohu vyměnit baterie svého bezdrátového vysavače Philips?
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?