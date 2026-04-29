Můj vysavač Philips AquaTrio má nízký sací výkon

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V závislosti na modelu Philips AquaTrio níže zjistíte, jaká údržba je potřeba k zajištění dlouhotrvajícího výkonu a sacího výkonu:
Pokud sací výkon vysavače Philips řady AquaTrio 7000 na mokré a suché vysávání není tak vysoký, jak jste očekávali, může to mít několik příčin.
Některé součástky vysavače na mokré a suché vysávání jsou ucpané.
Ucpání si lze někdy lépe všimnout díky tomu, že je na podlaze více vody než obvykle nebo pokud vysavač přestane nasávat větší nečistoty, které padají zpět na podlahu.
1. Hlavní tělo je znečištěno nebo ucpáno.
Vypněte přístroj, vyjměte nádržku na špinavou vodu a zkontrolujte, jestli některé části nejsou ucpané. Ucpání odstraňte tak, že sacím kanálem těla protáhnete tam a zpět čisticí kartáček (viz obrázek A).
2. Hubice AquaSpin je ucpaná.
Vyjměte z hubice kartáče a sacím kanálem hubice AquaSpin protáhněte tam a zpět čisticí kartáč (viz obrázek B).
3. Kartáče z mikrovlákna hubice AquaSpin jsou zablokované vlasy nebo nečistotami.
Přístroj vypněte a otočte kartáči z mikrovlákna proti směru hodinových ručiček. Kartáče vyjměte. K odblokování kartáčů z mikrovlákna můžete použít rukojeť čisticího kartáčku. Odstraňte namotané vlasy a nečistoty pomocí prstů nebo jednou čepelí nůžek projeďte drážkou na rotačním kartáči a přeřízněte vlasy a nitě, které se zamotaly do rotačního kartáče (viz obrázek C).
4. Vlhčicí pásky hubice AquaSpin jsou ucpané.
Postupujte podle kroků čištění překážek z vlhčicích pásků hubice AquaSpin (viz obrázek D):
Pokud sací výkon vysavače Philips řady AquaTrio 9000 není tak vysoký, jak jste očekávali, může to mít několik příčin:
Nastavení pouze vysávání
Filtr je znečištěný
Jestliže je filtr vysavače Philips řady AquaTrio 9000 znečištěný, může to mít vliv na výkon zařízení. Pokud zařízení používáte pravidelně, ujistěte se, že filtr čistíte alespoň jednou měsíčně.
Když je třeba filtr vyčistit, zobrazí se na displeji ikona čištění filtru (viz obr. a).
Pro dosažení optimálního výkonu postupujte při čištění filtru podle níže uvedených kroků:
1. Vyjměte pouzdro filtru z prachové nádoby (viz obr. b1).
2. Stisknutím uvolňovacího tlačítka otevřete pouzdro filtru a vyjměte pěnový filtr (viz obr. b2).
3. Vyklepejte pěnový filtr nad odpadkovým košem, abyste odstranili vrstvu nečistot, která se na něm nachází. Poté pěnový filtr opláchněte pod vodovodním kohoutkem a vymačkejte jej, abyste odstranili vodu (viz obr. b3)
Poznámka: Dbejte na to, aby se pouzdro filtru během čištění nenamočilo.
4. Vyklepejte pouzdro filtru a víko nad odpadkovým košem, abyste odstranili prach, a vyčistěte pouzdro filtru vlhkým hadříkem (viz obr. b4)
Poznámka: Bílý materiál pouzdra filtru nečistěte vysavačem, kartáčem, vodou ani žádným čisticím prostředkem. Došlo by k poškození materiálu.
5. Nechte pěnový filtr vyschnout a ujistěte se, že je zcela suchý, než jej vložíte zpět do pouzdra filtru. Zavřete pouzdro filtru a vložte pouzdro filtru s pěnovým filtrem zpět do prachové nádoby a znovu připojte ruční vysavač 3 v 1 k prachové nádobě (viz obr. b5)
Poznámka: Dbejte na to, aby bílý materiál víka pouzdra filtru směřoval nahoru, a nepřipojujte ruční vysavač 3 v 1 k prachové nádobě bez pouzdra filtru s pěnovým filtrem.
Prachová nádoba je plná
Pokud je prachová nádoba plná, může se snížit výkon vysavače Philips řady AquaTrio 9000. Pravidelně vyprazdňujte prachovou nádobu a ujistěte se, že nečistoty nikdy nepřesáhnou indikované maximální množství. Tím zabráníte rychlému ucpávání filtru (viz obr. c1).
Aby byl výkon optimální, postupujte podle následujících kroků:
1. Stisknutím tlačítka uvolněte prachovou nádobu z ručního vysavače 3 v 1 (viz obr. c2).
2. Stáhněte pouzdro filtru z prachové nádoby (viz obr. c3).
3. Prachovou nádobu vyprázdněte do odpadkového koše (viz obrázek c4).
4. Nasaďte pouzdro filtru zpět na prachovou nádobu (viz obr. c5).
5. Znovu připojte ruční vysavač 3 v 1 k prachové nádobě. Ujistěte se, že jste nejprve připojili zadní část a poté přední část tak, aby s cvaknutím zapadla na místo (viz obr. c6).
Prachová nádoba je znečištěná
Pokud je prachová nádoba znečištěná, může se snížit výkon vysavače Philips řady AquaTrio 9000. Pro dosažení optimálního výkonu vyčistěte prachovou nádobu a cyklonovou komoru při každém vyprazdňování a postupujte podle níže uvedených kroků nebo se podívejte na video:
1. Vyjměte pouzdro filtru včetně pěnového filtru (viz obr. d1).
2. Prachovou nádobu vyprázdněte do odpadkového koše (viz obr. d2).
3. Opláchněte vnitřek prachové nádoby a cyklonové komory pod vodovodním kohoutkem (viz obr. d3).
Poznámka: Nečistěte prachovou nádobu v myčce nádobí a před dalším použitím zařízení se ujistěte, že jsou elektronické konektory zcela suché
4. Nechte prachovou nádobu a cyklonovou komoru zcela vyschnout (viz obr. d4).
5. Jakmile je prachová nádoba zcela suchá, nasaďte zpět pouzdro filtru s pěnovým filtrem (viz obr. d5).
6. Znovu připojte ruční vysavač 3 v 1 zpět k prachové nádobě (viz obr. d6).
Poznámka: Ruční vysavač 3 v 1 znovu nepřipojujte k prachové nádobě bez pouzdra filtru s pěnovým filtrem.
Pouzdro filtru není správně připevněno k prachové nádobě
Pokud nejsou části prachové nádoby správně připevněny k ručnímu vysavači 3 v 1, může dojít ke ztrátě sacího výkonu. Ujistěte se, že jste k prachové nádobě řádně připevnili pouzdro filtru.
Prachová nádoba není správně připevněna k zařízení
Pokud není k ručnímu vysavači 3 v 1 prachová nádoba správně připevněna, může dojít ke ztrátě sacího výkonu. Ujistěte se, že jste k zařízení připevnili prachovou nádobu.
Díly pro nastavení pouze vysávání jsou ucpané nebo zablokované
Hadice, trubice, hubice nebo cyklonová komora vysavače Philips řady 9000 se mohou ucpat nebo zablokovat. Může to ovlivnit sací výkon. Zařízení nemusí být schopno zachytávat nečistoty podle očekávání, protože vzduch nemůže procházet tak snadno, jak by měl.
Pro optimální výkon zkontrolujte následující díly:
-Cyklonová komora: cyklonová komora se nachází v prachové nádobě. Odstraňte všechny nečistoty nebo vlasy, které se kolem cyklonové komory nalepí nebo jsou kolem ní přichycené.
-Hubice: rotační kartáč může být ucpaný vlasy nebo nečistotami: Vypněte zařízení a odstraňte zamotané vlasy nebo vlákna z kartáče tak, že je jednou rukou stáhnete dolů z rotačního kartáče.
Tip: U rotačního kartáče můžete také jednou čepelí nůžek projet drážkou na rotačním kartáči a přeříznout vlasy a nitě, které se zamotaly do rotačního kartáče.
-Sací kanál za rotačním kartáčem v hlavici je ucpaný: vyjměte rotační kartáč a vyjměte ze sacího kanálu veškeré překážky.
Pokud vám výše uvedená řešení nepomohla problém vyřešit, obraťte se na nás s žádostí o další pomoc.
Díly pro nastavení vysávání a vytírání jsou ucpané
Ohebná hadice nebo vodní kanál vysavače a mopu AquaTrio 9000 se může během používání ucpat. Kartáče z mikrovlákna hubice AquaSpin se také mohou ucpat zamotanými vlasy. Zařízení nemusí být schopno vyčistit podlahu podle očekávání.
Pro optimální výkon zkontrolujte následující díly:
1. Vodní kanál mokrého modulu a/nebo hubice AquaSpin je znečištěný nebo ucpaný. Odpojením hubice AquaSpin zkontrolujte, zda není některá z těchto částí zablokovaná. Vyjměte a vyčistěte tyto části, abyste uvolnili překážku čisticím kartáčkem tak, že čisticí kartáček vysunete z obou otvorů skrze sací kanál (viz obr. e).
2. Hubice AquaSpin: Kartáče z mikrovlákna jsou ucpané vlasy nebo nečistotami. Zařízení vypněte a otočte kartáči z mikrovlákna proti směru hodinových ručiček. Kartáče vyjměte. K odblokování kartáčů z mikrovlákna můžete použít rukojeť čisticího kartáčku. Odstraňte namotané vlasy a nečistoty pomocí prstů nebo jednou čepelí nůžek projeďte drážkou na rotačním kartáči a přeřízněte vlasy a nitě, které se zamotaly do rotačního kartáče.
3. Nádržka na špinavou vodu: Síťka v nádržce na špinavou vodu nebyla před dalším použitím dostatečně suchá. Před dalším použitím nádržku na špinavou vodu nejprve vyčistěte a vysušte.
Může se také stát, že nádržka na špinavou vodu není správně vložena. Vložte nádržku na špinavou vodu do spotřebiče správně, dokud neuslyšíte cvaknutí
Pokud vám výše uvedená řešení nepomohla problém vyřešit, obraťte se na nás s žádostí o další pomoc.
Pokud se výkon vašeho zařízení Philips AquaTrio Pro snížil, může to mít několik příčin. Níže zjistíte, jak můžete problém snadno vyřešit sami.
Zařízení nebylo propláchnuto
Doporučujeme vám vysavač Philips AquaTrio Pro po každém použití propláchnout, abyste zabránili hromadění nečistot a množení bakterií uvnitř zařízení. Pokud zařízení po každém použití nepropláchnete, může to vést k nepříjemnému zápachu (viz obr. a).
Vnitřek mopovací hubice je příliš znečištěný
Vnitřek mopovací hubice a víko mopovací hubice můžete vyčistit vlhkým hadříkem (viz obr. b).
Mopovací kartáče jsou příliš znečištěné
Mopovací kartáče se vyčistí, když zařízení AquaTrio Pro po použití propláchnete. Pokud jsou kartáče po propláchnutí stále špinavé, můžete je vyjmout z hubice a vyčistit je teplou nebo studenou tekoucí vodou. Při čištění mopovacích kartáčů postupujte podle níže uvedených kroků:
1. Mopovací kartáče vyjměte z mopovací hubice za jejich limetkově zelené úchyty.
2. Mopovací kartáče vyčistěte opláchnutím pod tekoucí vodou. Pokud chcete, můžete použít tekutý čisticí prostředek pro domácnost nebo prostředek na mytí nádobí.
3. Položte mopovací kartáče na čistý kryt mopovacího kartáče, aby uschly.
4. Vložte kartáče zpět. Při vkládání mopovacích kartáčů do zařízení se ujistěte, že jsou suché. Pokud nejsou suché, může se při zapnutí zařízení aktivovat systém aktivní ochrany, protože kartáče narazí na příliš velký odpor, protože jsou stále příliš mokré.
Poznámka: Mopovací kartáče nelze prát v pračce.
Pokud vám výše uvedená řešení nepomohla problém vyřešit, obraťte se na nás s žádostí o další pomoc.
Pokud se výkon vašeho vysavače Philips AquaTrio snížil, pokračujte ve čtení a najděte řešení.
Aktivoval se systém aktivní ochrany
K tomu dojde, když:
• Zařízení zachytilo jiný předmět než nečistotu nebo tekutinu
• Mopovací kartáče jsou příliš mokré
• Kartáče narazily na příliš velký odpor (pohybem po koberci)
Řešení v případě, že se aktivoval systém aktivní ochrany:
1. Uvolněním tlačítka zapnutí zařízení vypněte. Postavte zařízení do svislé parkovací polohy („cvaknutí“) a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pokud je zachyceným předmětem šňůra jiného spotřebiče, odpojte i tento spotřebič ze zásuvky.
2. Otevřete víko mopovací hubice, sejměte kryt mopovacích kartáčů a vyjměte zachycený předmět. Pokud nemůžete předmět najít, vyjměte mopovací kartáče.
3. Došlo-li k aktivaci systému aktivní ochrany z důvodu příliš mokrých mopovacích kartáčů, kartáče vyjměte a vyždímejte nad výlevkou. Suché mopovací kartáče vložte zpět do spotřebiče.
4. Nasaďte kryt mopovacích kartáčů a zavřete víko mopovací hubice. Stisknutím víka mopovací hubice jej zajistěte („cvaknutí“). Poznámka: Ujistěte se, že jste víko mopovací hubice řádně zavřeli, protože jinak se zařízení neresetuje.
Víko mopovací hubice není správně zavřené
Zkontrolujte, zda jsou mopovacího kartáče a kryt mopovacího kartáče vašeho vysavače Philips AquaTrio správně sestaveny. Zavřete správně víko mopovací hubice. Ujistěte se, že víko stisknete, dokud se s cvaknutím nezajistí.
Vnitřek mopovací hubice je příliš znečištěný
Vyčistěte mopovací kartáče opláchnutím pod tekoucí vodou. Pokud chcete, můžete k vyčištění mopovacích kartáčů použít tekutý čisticí prostředek pro domácnost nebo nějaký tekutý prostředek na mytí nádobí. Vyčistěte vnitřní část mopovací hubice a víko mopovací hubice vlhkým hadříkem.
Chybí mopovací kartáče
Mopovací kartáče vložte do mopovací hubice vašeho vysavače.
Pokud vám výše uvedená řešení nepomohla problém vyřešit, obraťte se na nás s žádostí o další pomoc.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XW7110/01 , XW9383/01 , XW9385/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›
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