Z mého vysavače Philips AquaTrio vytéká na podlahu voda
Pokud z vysavače Philips AquaTrio vytéká voda, může to mít několik příčin. Podle obrázku určete, který model vlastníte, a přečtěte si informace níže.
S bezdrátovým vysavačem AquaTrio na mokré a suché vysávání jste provedli ostrý obrat, nebo bylo přístrojem pohnuto do strany (vytírání zleva doprava). Chcete-li předejít mokrým stopám na podlaze, neprovádějte ostré obraty a nepohybujte přístrojem do stran. Pokud se na podlaze stále nachází stopy, kterých se chcete zbavit, použijte tlačítka „+plus“ a „-mínus“ (viz obrázek níže), která aktivují režim absorpce vody.
Zapnutý vysavač AquaTrio jste přesouvali přes práh, koberec nebo schody. Když vysavač přenášíte přes práh, koberec nebo schody, doporučujeme zapnout režim absorpce vody. Tím předejdete úniku špinavé vody z hubice AquaSpin.
Vysavač AquaTrio jste zvednuli ze země okamžitě po vypnutí. Po vypnutí může přístroj nechávat na podlaze malou louži vody. Velikost této louže lze zredukovat, pokud před vypnutím vysavače AquaTrio 7000 zapnete režim absorpce vody. Se zapnutým režimem absorpce vody několikrát pohněte přístrojem dopředu a dozadu. V případě potřeby lze zbytky vody odstranit hadříkem.
Poznámka: V režimu absorpce vody z přístroje nevychází žádná voda a dojde ke zvýšení sacího výkonu. Pokud během 45 sekund neprovedete žádný úkon, zařízení automaticky přejde zpět do mokrého režimu.
Kolečka vysavače AquaTrio 7000 jsou zablokovaná. Kolečka pravidelně kontrolujte a odstraňujte z nich špínu, která je blokuje.
Prohlédněte si video s pokyny krok za krokem.
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S vysavačem a mopem AquaTrio jste provedli ostrý obrat, nebo bylo přístrojem pohnuto do strany (vytírání zleva doprava) Chcete-li předejít mokrým stopám na podlaze, neprovádějte ostré obraty a nepohybujte vysavačem a mopem AquaTrio 9000 do stran. Pokud i přes to vidíte na podlaze mokré stopy a chcete je odstranit, můžete stisknutím tlačítka režimu čištění aktivovat režim absorpce vody* (viz obrázek níže).
Vysavač a mop AquaTrio přejel přes práh, koberec nebo schody, zatímco byl zapnutý. Jakmile je potřeba zařízení zvednout přes práh, koberec nebo schody, doporučujeme zapnout režim absorpce vody*. Tím se vyhnete úniku vody z hubice AquaSpin.
Vysavač a mop AquaTrio jste zvedli okamžitě po vypnutí Po vypnutí může zařízení zanechat na podlaze malou louži. Velikost této louže lze zredukovat, pokud před vypnutím vysavače AquaTrio 9000 zapnete režim absorpce vody*. Se zapnutým režimem absorpce vody několikrát pohněte vysavačem dopředu a dozadu. V případě potřeby lze zbytky vody odstranit hadříkem.
Poznámka:
Režim absorpce vody*: starší modely jsou vybaveny režimem „normální mokrý“ a „intenzivní mokrý“, avšak ne režimem absorpce vody.
V režimu absorpce vody z přístroje nevychází žádná voda a dojde ke zvýšení sacího výkonu. Pokud během 45 sekund neprovedete žádný úkon, zařízení automaticky přejde zpět do mokrého režimu.
Kolečka zařízení AquaTrio 9000 jsou zaseknutá Pravidelně kontrolujte stav koleček a odstraňujte z nich špínu, která je blokuje.
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Pohnuli jste s vysavačem do strany Abyste předešli zanechávání mokrých skvrn na podlaze, pohybujte s vysavačem AquaTrio Pro pouze dopředu a dozadu. Nepohybujte přístrojem do strany (viz obrázek a).
Vysavač přejel práh, když byl zapnutý Ujistěte se, že mopovací kartáče vysavače Philips AquaTrio Pro jsou stále v kontaktu se zemí. Před tím, než s přístrojem přejedete přes práh, ho vypněte. Tím zabráníte zanechání mokrých skvrn na podlaze a zamezíte vystříknutí vody z mopovací hubice.
Zvednuli jste vysavač ze země hned po vypnutí Po vypnutí přístroje s ním několikrát přejeďte dopředu a dozadu, abyste odstranili tekutinu, která se nachází mezi dvěma mopovacími kartáči. Pokud přístroj vypnete a hned ho zvednete, z prostoru mezi kartáči vyteče na podlahu voda (viz obrázek b).
Kolečka vysavače AquaTrio se zasekla Stav koleček lze kontrolovat pravidelně a lze odstraňovat nečistoty, které kolečka blokují.
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Pohnuli jste s vysavačem do strany Abyste předešli zanechání mokrých skvrn na podlaze, pohybujte s vysavačem AquaTrio pouze dopředu a dozadu. Nepohybujte přístrojem do strany (viz obrázek a).
Vysavač přejel práh, když byl zapnutý Ujistěte se, že mopovací kartáče vysavače Philips AquaTrio jsou stále v kontaktu se zemí. Před tím, než s přístrojem přejedete přes práh, ho vypněte. Tím zabráníte zanechání mokrých skvrn na podlaze a zamezíte vystříknutí vody z mopovací hubice.
Pohnuli jste s vypnutým vysavačem a hubice se při tom dotýkala podlahy Chcete-li zabránit mokrým stopám na podlaze, přemisťujte přístroj přenášením za rukojeť nebo jej nakloňte tak, aby se položil na svá kolečka, která umožňují snadné přemístění (viz obrázek b).
Zvednuli jste vysavač ze země hned po vypnutí Po vypnutí přístroje s ním několikrát přejeďte dopředu a dozadu, abyste odstranili tekutinu, která se nachází mezi dvěma mopovacími kartáči. Pokud přístroj vypnete a hned ho zvednete, z prostoru mezi kartáči vyteče na podlahu voda (viz obrázek c).
Kolečka vysavače AquaTrio se zasekla Stav koleček lze kontrolovat pravidelně a lze odstraňovat nečistoty, které kolečka blokují.
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Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:XW7110/01 , XW9383/01 , XW9385/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›