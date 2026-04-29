Z mého vysavače Philips AquaTrio neteče voda

Pokud z vysavače Philips AquaTrio neteče voda, může to mít několik příčin. Tyto informace se vztahují na modely AquaTrio (viz obrázek níže):
Řada AquaTrio 7000
Řada AquaTrio 9000
AquaTrio
Pokud z vysavače Philips AquaTrio 7000 neteče voda, může to mít několik příčin:
Nádržka na čistou vodu je prázdná Naplňte nádržku na čistou vodu
Vlhčicí pásky jsou ucpané Vyjměte dva kartáče, napusťte nádržku na čistou vodu a přístroj zapněte. Držte vysavač ve stejné pozici a po dobu asi 15 sekund jím posouvejte dopředu a dozadu. Na podlaze byste měli vidět čtyři mokré proužky. Pokud tomu tak není nebo jeden či více proužků tvoří jen pár kapek vody, znamená to, že jsou vlhčicí pásky částečně nebo zcela ucpané. V takovém případě je můžete opláchnout pod tekoucí vodou. Pokud to nepomůže, můžete zkusit prošťouchnout dírky jehlou.
Pokud řešení výše nepomohlo problém vyřešit, kontaktujte nás.
Pokud z vysavače Philips AquaTrio 9000 neteče voda, může to mít několik příčin:
Nádržka na čistou vodu je prázdná Naplňte nádržku na čistou vodu
Vlhčicí pásky jsou ucpané Vyjměte dva kartáče, napusťte nádržku na čistou vodu a přístroj zapněte. Držte vysavač ve stejné pozici a po dobu asi 15 sekund jím posouvejte dopředu a dozadu. Na podlaze byste měli vidět čtyři mokré proužky. Pokud tomu tak není nebo jeden či více proužků tvoří jen pár kapek vody, znamená to, že jsou vlhčicí pásky částečně nebo zcela ucpané. V takovém případě je můžete opláchnout pod tekoucí vodou. Pokud to nepomůže, můžete otvory zkusit opatrně vyčistit jehlou.
Pokud vám výše uvedená řešení nepomohla potíže vyřešit, kontaktujte nás.
Pokud z vysavače Philips AquaTrio neteče voda, může to mít několik příčin:
Nádržka na čistou vodu je prázdná nebo je nádržka na špinavou vodu plná Pokud je nádržka na čistou vodu vysavače Philips AquaTrio prázdná, nebo je nádržka na špinavou vodu plná, je možné, že z vysavače nepoteče voda. V takovém případě naplňte nádržku na čistou vodu a ujistěte se, že je nádržka na špinavou vodu prázdná.
Víko mopovací hubice není správně zavřené Je-li víko otevřené, může to způsobit, že z vysavače neteče voda. Ujistěte se, že je víko mopovací hubice řádně uzavřeno (viz obrázek).
Byl aktivován systém aktivní ochrany Tento systém aktivní ochrany vysavače Philips AquaTrio dokáže rozpoznat, pokud z podlahy vysajete kromě nečistot nebo kapalin i cizí předmět. Když je systém aktivní ochrany aktivován, kartáče nerotují a na podlahu neteče voda.
Jak resetovat aktivní ochranu (viz video): 1. Vypněte vysavač Philips AquaTrio a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky 2. Otevřete víko mopovací hubice, sejměte kryt mopovacích kartáčů a vyjměte zachycený předmět 3. Došlo-li k aktivaci systému aktivní ochrany z důvodu příliš mokrých mopovacích kartáčů, kartáče vyjměte a vyždímejte nad výlevkou 4. Suché mopovací kartáče vraťte do vysavače Philips AquaTrio 5. Nasaďte kryt mopovacích kartáčů a zavřete víko mopovací hubice. Víko mopovací hubice přitlačením zamkněte (ozve se cvaknutí)
Hadice vysavače Philips AquaTrio ještě není naplněná vodou To se může stát, když používáte vysavač Philips AquaTrio poprvé. Když vysavač zapnete, kontrolka plné/prázdné nádržky zabliká a vysavač se opět vypne. V takovém případě zkoušejte vysavač Philips AquaTrio zapínat tak dlouho, dokud kontrolka plné/prázdné nádržky nezůstane vypnutá a vysavač nezůstane zapnutý. Když kontrolka zůstane vypnutá a vysavač bude zapnutý po dobu 30 sekund, na podlaze se začne objevovat voda.
Pokud vám výše uvedená řešení nepomohla potíže vyřešit, kontaktujte nás.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:XW7110/01, XW9383/01, XW9385/01. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›