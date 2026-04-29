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Příslušenství k vysavačům a mopům
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Příslušenství pro tyčový vysavač Hadříky z mikrovlákna
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XV1700/01
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Hadříky z mikrovlákna účinně odstraní skvrny a nečistoty. Jsou kompatibilní se všemi následujícími bezdrátovými vysavači Philips s funkcí Aqua, jejichž čísla modelu začínají na: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.