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Philips HomeRun Řada 9000 s rotačními mopy

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Philips HomeRunŘada 9000 s rotačními mopy

XV1491/10

Philips HomeRun Řada 9000 s rotačními mopy

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Návody a dokumentace

Vybavte svého robota na vysávání a vytírání Philips HomeRun řady 9000 originálními otáčecími mopy. Díky patentované technologii otáčecího mopu robot okamžitě odstraňuje špinavou vodu – takže vytíráte pouze čerstvou vodou – a dosahujete mimořádné čistoty.

  • PDF soubor
  • 4 June 2026

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