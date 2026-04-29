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Philips HomeRun Řada 9000 s rotačními mopy
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XV1491/10
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Vybavte svého robota na vysávání a vytírání Philips HomeRun řady 9000 originálními otáčecími mopy. Díky patentované technologii otáčecího mopu robot okamžitě odstraňuje špinavou vodu – takže vytíráte pouze čerstvou vodou – a dosahujete mimořádné čistoty.
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