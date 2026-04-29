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Příslušenství k vysavačům a mopům
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Philips HomeRun Mopovací podložky řady 2000 a 3000
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XV1430/00
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Použijte pratelné mopovací hadříky z mikrovlákna na robotickém vysavači HomeRun 2000 a 3000 Series a dejte sbohem jemné vrstvě prachu, která se každý den usazuje na podlahách. Mopovací hadříky jsou kompatibilní s modely XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 a XU3110.