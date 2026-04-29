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Náhradní filtr XV1210/01 Náhradní filtr

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Náhradní filtr XV1210/01Náhradní filtr

XV1210/01

Náhradní filtr XV1210/01 Náhradní filtr

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Návody a dokumentace

Sada náhradních dílů kompatibilní s bezsáčkovými vysavači 1000 Series*. Sada obsahuje výstupní filtr a filtr motoru, které doporučujeme vyměnit jednou ročně.

  • PDF soubor
  • 13 November 2025

Příslušenství a náhradní díly