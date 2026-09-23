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  • Sada náhradních dílů pro bezsáčkové vysavače 1000 Series*
  • Sada náhradních dílů pro bezsáčkové vysavače 1000 Series*

Náhradní filtr XV1210/01Náhradní filtr

XV1210/01

Sada náhradních dílů pro bezsáčkové vysavače 1000 Series*

Sada náhradních dílů kompatibilní s bezsáčkovými vysavači 1000 Series*. Sada obsahuje výstupní filtr a filtr motoru, které doporučujeme vyměnit jednou ročně.

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Kompatibilní výrobky
1000 Series

1000 Series
Bezsáčkový vysavač

XB1142/10

Originální náhradní filtry společnosti Philips

Sada náhradních dílů pro bezsáčkové vysavače 1000 Series*

  • 1x omyvatelný motorový filtr

  • 1x omyvatelná pěnová vložka

  • 1x výstupní filtr

Výstupní filtr

Výstupní filtr

Sada obsahuje jeden výstupní filtr. Filtr zachycuje jemný prach, než se vzduch vrátí zpět do místnosti. Výsledkem je domácnost s čistým vzduchem bez prachu.

Omyvatelný motorový filtr

Omyvatelný motorový filtr

Sada obsahuje jeden omyvatelný motorový filtr. Ten zajišťuje vysokou úroveň filtrace a zabraňuje, aby se do motoru dostal jemný prach a poškodil jej. Filtr lze omývat.

Omyvatelný pěnový filtr

Omyvatelný pěnový filtr

Sada obsahuje jednu omyvatelnou pěnovou filtrační vložku. Tento filtr zajišťuje dodatečnou ochranu motoru a měl by být umístěn vedle omyvatelného motorového filtru. Filtr lze omývat.

Technické specifikace

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