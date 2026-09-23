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XV1210/01
Sada náhradních dílů pro bezsáčkové vysavače 1000 Series*
Sada náhradních dílů kompatibilní s bezsáčkovými vysavači 1000 Series*. Sada obsahuje výstupní filtr a filtr motoru, které doporučujeme vyměnit jednou ročně.
1x omyvatelný motorový filtr
1x omyvatelná pěnová vložka
1x výstupní filtr
Sada obsahuje jeden výstupní filtr. Filtr zachycuje jemný prach, než se vzduch vrátí zpět do místnosti. Výsledkem je domácnost s čistým vzduchem bez prachu.
Sada obsahuje jeden omyvatelný motorový filtr. Ten zajišťuje vysokou úroveň filtrace a zabraňuje, aby se do motoru dostal jemný prach a poškodil jej. Filtr lze omývat.
Sada obsahuje jednu omyvatelnou pěnovou filtrační vložku. Tento filtr zajišťuje dodatečnou ochranu motoru a měl by být umístěn vedle omyvatelného motorového filtru. Filtr lze omývat.
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