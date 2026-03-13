VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

HomeRun Aqua Series 3000 Robotický vysavač a mop

Podpora

HomeRun Aqua Series 3000Robotický vysavač a mop

XU3000/01

HomeRun Aqua Series 3000 Robotický vysavač a mop

Přejít do obchodu

Využijte svůj výrobek naplno

  • How to connect
    How to connect
  • FC_2023_XU3100_HowTo-Setup_128S_EN_Core
    FC_2023_XU3100_HowTo-Setup_128S_EN_Core
  • How to auto empty
    How to auto empty

Přihlaste se nebo si vytvořte účet

Zaregistrujte svůj výrobek

Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.

Zaregistrujte se nyní

Návody a dokumentace

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF soubor, 471.4 kB
  • 13 March 2026

XU3000 Quick Start Guide

  • PDF soubor, 3.9 MB
  • 13 March 2026

Často kladené otázky

Příslušenství a náhradní díly

Řešení problémů

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme