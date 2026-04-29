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Series 7000 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích
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XC7055/01
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XC7053 XC7055 XC7057 Quick Start Guide
EU Declaration of Conformity - English (US)
Vše (5)
Kdy čistit/vyměnit hadřík z mikrovlákna bezdrátového vysavače Philips
Jak používat nabídku bezdrátového vysavače Philips řady 7000/8000
Jak dlouho mám nabíjet bezdrátový vysavač Philips?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Jak mohu vyměnit baterie svého bezdrátového vysavače Philips?
BEZDRÁTOVÝ VYSAVAČ 7000 A 8000TMAVĚ ŠEDÁ NÁHRADNÍ TRUBICE
Bezdrátový vysavač 7000 a 8000 SeriesŠTĚRBINOVÁ HUBICE
Bezdrátový vysavač 7000 a 8000 SeriesKOMBINOVANÝ NÁSTROJ
Bezdrátový vysavač 7000 SeriesVálec PowerCyclone, broskvový květ
Bezdrátový vysavač 7000 a 8000 SeriesNABÍJEČKA CRP1013
Bezdrátový vysavač 7000 a 8000 SeriesNádrž Aqua
Bezdrátový vysavač 7000 SeriesNádoba, barva korálová
Bezdrátový vysavač 7000 a 8000 SeriesSestava nástěnného držáku, černá
Bezdrátový vysavač 7000 a 8000 SeriesHubice, uhlíkově šedá
Bezdrátový vysavač 7000 a 8000 SeriesKartáčová kazeta, uhlíkově šedá
Bezdrátové vysavače Series 7000Hadříky z mikrovlákna
Bezdrátové vysavače Series 7000 & 8000Náhradní filtr
Bezdrátové vysavače Series 7000 & 8000Mini turbokartáč
Bezdrátové vysavače Series 7000 & 8000Kompletní sada na úklid domácnosti
Philips Přípravek na čistění podlahPřípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Tyčové vysavače PříslušenstvíLithium-iontová baterie 25,2 V
SADA PLNICÍHO UZÁVĚRU AQUA PLUS
DÁVKOVAČ VODY S 18 OTVORY
Můj bezdrátový vysavač Philips vydává neobvyklý zvuk
Můj bezdrátový vysavač Philips nelze zapnout
Proč se na mém bezdrátovém vysavači Philips 7000 nebo 8000 nerozsvítí světla LED?
Můj bezdrátový vysavač Philips řady 7000 zobrazuje chybový kód
Jak vyčistit bezdrátový vysavač Philips řady 7000
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