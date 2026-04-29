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Series 3000 Bezdrátový vysavač Aqua
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XC3131/01
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XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
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Other Questions (1)
Kdy čistit/vyměnit hadřík z mikrovlákna bezdrátového vysavače Philips
Stažení baterie: vysavače Philips řady 2000 a Philips řady 3000
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Jak dlouho mám nabíjet bezdrátový vysavač Philips?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Jak mohu vyměnit baterie svého bezdrátového vysavače Philips?
Bezdrátový vysavač Series 3000Sada 2 textílií z mikrovlákna
Bezdrátový vysavač 2000 a 3000 SeriesNáhradní filtr
Bezdrátové vysavače Series 2000 & 3000Sada příslušenství
Bezdrátový vysavač Series 3000Lithium-iontová baterie 25,2 V
Philips Přípravek na čistění podlahPřípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Můj bezdrátový vysavač Philips nelze zapnout
Mému bezdrátovému vysavači Philips se příliš rychle vybíjí baterie
Bezdrátový vysavač Philips řady 2000/3000 zobrazuje chybovou hlášku
Můj bezdrátový vysavač Philips řady 3000/2000 má nízký sací výkon
Bezdrátový vysavač Philips neklouže snadno po kobercích
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