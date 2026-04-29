Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Vysavače a mopy
Všechny řady
Series 3000 Bezdrátový vysavač
Podpora
XC3031/01
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Vše (6)
Other Questions (1)
Kdy čistit/vyměnit hadřík z mikrovlákna bezdrátového vysavače Philips
Stažení baterie: vysavače Philips řady 2000 a Philips řady 3000
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Jak dlouho mám nabíjet bezdrátový vysavač Philips?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Jak mohu vyměnit baterie svého bezdrátového vysavače Philips?
Bezdrátový vysavač Series 3000Sada 2 textílií z mikrovlákna
Bezdrátový vysavač 2000 a 3000 SeriesNáhradní filtr
Bezdrátové vysavače Series 2000 & 3000Sada příslušenství
Bezdrátový vysavač Series 3000Lithium-iontová baterie 25,2 V
Můj bezdrátový vysavač Philips vydává neobvyklý zvuk
Můj bezdrátový vysavač Philips nelze zapnout
Jak vyčistit bezdrátový vysavač Philips řady 2000/3000
Mému bezdrátovému vysavači Philips se příliš rychle vybíjí baterie
Bezdrátový vysavač Philips řady 2000/3000 zobrazuje chybovou hlášku
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme