Detailní zvuk. Dobré basy. Skvělá pasivní izolace hluku

Vstupte do světa křišťálově čistého a přirozeného zvuku s přesně vyladěnými 40mm reproduktory. Sportovní sluchátka do uší jsou pečlivě navržena tak, aby poskytovala svěží, detailní a přirozený zvuk – bez ohledu na to, jakou hudbu posloucháte.