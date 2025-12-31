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Nové

Moving SoundPravá bezdrátová sluchátka

TAMS3BK/00

Dostupné v

Black
Black
Yellow
Yellow
The Buds
Výrazné barvy. Strhující hudba. Sluchátka The Buds se pyšní odvážným designem a pohodovým stylem a díky hřejivému detailnímu zvuku a praktickému kulatému nabíjecímu pouzdru, které se snadno vejde do kapsy, jsou zárukou nekončící zábavy. Váš den, vaše hudba, vaše tempo.
Zobrazit všechny výhody

The Buds

  • Úchvatný zvuk. Retro vzhled

  • Chytré nabíjecí pouzdro

  • Adaptivní potlačení hluku

  • Až 42 hodin přehrávání

Vstupte do světa adaptivního potlačení hluku

Vstupte do světa adaptivního potlačení hluku

Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na okolí a okolní ruch, včetně větru, v reálném čase potlačí. Pokud chcete slyšet, co se kolem vás děje, režim Awareness zvuky z okolí propustí. Režim Quick Awareness zvýrazňuje hlasy, takže můžete vést konverzaci i s nasazenými sluchátky.

S kulatým chytrým nabíjecím pouzdrem neztratíte tempo

S kulatým chytrým nabíjecím pouzdrem neztratíte tempo

Toto chytré pouzdro nabízí víc než jen nabíjení – umožní vám ovládat hovory, přehrávat hudbu, potlačit šum, používat funkci Auracast™ nebo aktivovat režim zvuku Lo-Fi. Může vám dokonce pomoci pořídit fotografie tak, že na dálku aktivuje fotoaparát na vašem připojeném zařízení. Výběrem animace vinylové desky, kazety a zesilovače můžete změnit vzhled 1,47palcového barevného dotykového displeje pouzdra.

Užijte si delší poslech díky výdrži baterie až 42 hodin

Užijte si delší poslech díky výdrži baterie až 42 hodin

S vypnutým potlačením hluku získáte 10 hodin přehrávání na plné nabití a dalších 32 hodin z chytrého nabíjecího pouzdra (se zapnutým potlačením hluku získáte 7 hodin a dalších 23 hodin z pouzdra). Při rychlém dobití získáte za 15 minut další 3 hodiny používání. Pouzdro lze nabíjet přes USB-C.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu