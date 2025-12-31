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Nové
TAMS3BK/00
Úchvatný zvuk. Retro vzhled
Chytré nabíjecí pouzdro
Adaptivní potlačení hluku
Až 42 hodin přehrávání
Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na okolí a okolní ruch, včetně větru, v reálném čase potlačí. Pokud chcete slyšet, co se kolem vás děje, režim Awareness zvuky z okolí propustí. Režim Quick Awareness zvýrazňuje hlasy, takže můžete vést konverzaci i s nasazenými sluchátky.
Toto chytré pouzdro nabízí víc než jen nabíjení – umožní vám ovládat hovory, přehrávat hudbu, potlačit šum, používat funkci Auracast™ nebo aktivovat režim zvuku Lo-Fi. Může vám dokonce pomoci pořídit fotografie tak, že na dálku aktivuje fotoaparát na vašem připojeném zařízení. Výběrem animace vinylové desky, kazety a zesilovače můžete změnit vzhled 1,47palcového barevného dotykového displeje pouzdra.
S vypnutým potlačením hluku získáte 10 hodin přehrávání na plné nabití a dalších 32 hodin z chytrého nabíjecího pouzdra (se zapnutým potlačením hluku získáte 7 hodin a dalších 23 hodin z pouzdra). Při rychlém dobití získáte za 15 minut další 3 hodiny používání. Pouzdro lze nabíjet přes USB-C.
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