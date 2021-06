Sdílejte digitální média, jako je hudba, video soubory nebo hry

Sdílejte širokopásmový přístup a propojte své počítače do sítě. Můžete snadno sdílet hudbu, fotografie, video soubory v kvalitě DVD a užívat si hraní her online, a to z jednoho počítače do druhého, a zavést službu IP-TV do kteréhokoli pokoje ve vašem domě.