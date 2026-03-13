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5000 Series Ruční napařovač
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STH5020/40
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Stručná uživatelská příručka
EU Declaration of Conformity - English (US)
Vše (2)
Je napařovač na oděv Philips bezpečný na všech oděvech?
Je bezpečné dotýkat se svého oblečení napařovačem na oděv Philips?
Z hlavy napařovače na oděv Philips odkapávají kapky vody
Rukojeť napařovače na oděv Philips vibruje nebo vydává zvuk čerpání
Napařovač na oděv Philips vydává po použití hluk a páru
Napařovač na oděvy Philips zanechává na oděvech skvrny
Napařovač na oděv Philips nevytváří páru
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