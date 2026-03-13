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5000 Series Ruční napařovač
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STH5010/70
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Stručná uživatelská příručka
EU Declaration of Conformity - English (US)
Vše (2)
Je napařovač na oděv Philips bezpečný na všech oděvech?
Je bezpečné dotýkat se svého oblečení napařovačem na oděv Philips?
Napařovač na oděvy Philips zanechává na oděvech skvrny
Z hlavy napařovače na oděv Philips odkapávají kapky vody
Rukojeť napařovače na oděv Philips vibruje nebo vydává zvuk čerpání
Napařovač na oděv Philips vydává po použití hluk a páru
Napařovač na oděv Philips nevytváří páru
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