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Stand Steamer 3000 Series Stojanový napařovač s XL prknem
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STE3180/30
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EDC_STE31XX - English (US)
STE3180_UM_EU9_[23491]_user manual
Vše (4)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Ze základny stojanového napařovače na oděv Philips uniká voda
Jak odstraním vodní kámen ze svého napařovače na oděv Philips/All-in-One Solution?
Je napařovač na oděv Philips bezpečný na všech oděvech?
Z hlavy stojanového napařovače na oděv Philips odkapává voda
Stojanový napařovač na oděv Philips vydává vrzavé zvuky
Hadice mého žehlicího systému „vše v jednom“ Philips a napařovače Philips se během používání zahřívá.
Bílá kontrolka LED mého stojanového napařovače Philips bliká
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