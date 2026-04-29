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Stojanový napařovač 3000 Series Stojanový napařovač s polohovatelným prknem
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STE3170/80
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EDC_STE31XX - English (US)
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Vše (4)
Ze základny stojanového napařovače na oděv Philips uniká voda
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak odstraním vodní kámen ze svého napařovače na oděv Philips/All-in-One Solution?
Je napařovač na oděv Philips bezpečný na všech oděvech?
Stojanový napařovač na oděv Philips vydává vrzavé zvuky
Bílá kontrolka LED mého stojanového napařovače Philips bliká
Hadice mého žehlicího systému „vše v jednom“ Philips a napařovače Philips se během používání zahřívá.
Z hlavy stojanového napařovače na oděv Philips odkapává voda
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