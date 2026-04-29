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Káva
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Saeco Xelsis Automatický kávovar
Ukončeno
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SM7680/00
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Quick start guide Philips Xelsis Super-automatic espresso machine
EU Declaration of conformity Philips Xelsis Super-automatic espresso machine SM7680/00 - English (US)
Vše (5)
Nejčastěji kladené dotazy a řešení potíží pro kávovar Saeco
Můžu ve svém kávovaru Philips používat jiný filtr?
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Postup promazávání spařovací jednotky kávovaru Philips
Jak používat tablety pro odstranění kávového oleje Philips?
Víko přihrádky na mletou kávu
Nádobka na odkapávání
Držák nálevky na mléko
Příslušenství pro údržbuAquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Odvápňovací přípravek Originál Philips, Saeco
Nádržka na vodu
Přihrádka na mletou kávu
Kryt nádobky na odkapávání
Kompletní karafa na mléko
Ohebná trubička na mléko
Nádoba na mléko
Víko nádobky na kávová zrna
Kovová trubička na mléko
Spařovací jednotka
Funkce Cappuccinatore
Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Příslušenství pro údržbuAquaClean Originál vodní filtry Philips, Saeco 2ks
Odměrka na kávu
Zásuvka na zbytky kávy
Plně automatický kávovarNapájecí kabel
KávovarVazelína pro spařovací jednotku Philips
Čisticí kartáček
Malý vodní filtr
Water hardness testing strip
Tácek na odkapávání kávovaru Philips se rychle plní
Teplota kávy z kávovaru Philips není dost vysoká
Kávovar Philips nelze zapnout
Můj kávovar Philips zobrazuje zprávu „Vyprázdněte přihrádku na mletou kávu“, ale ta je již prázdná
Mléko z kávovaru Philips není dobře napěněné
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