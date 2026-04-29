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Káva
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Saeco PicoBaristo Automatický kávovar s nádobou na mléko
Ukončeno
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SM3061/10
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EU Declaration of conformity Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine SM3061/10 - English (US)
Important Information Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
Vše (6)
Můžu ve svém kávovaru Philips používat jiný filtr?
�i�t�n� a��dr�ba k�vovaru Philips
Postup promazávání spařovací jednotky kávovaru Philips
Jak upravit objem nápoje u kávovaru Philips
Jak mohu z espresovače Saeco Incanto odstranit vodní kámen
Jak používat tablety pro odstranění kávového oleje Philips?
Víko karafy na mléko
Karafa
Kompletní karafa na mléko
Nádobka na odkapávání
Přihrádka na mletou kávu
Víko nádobky na kávová zrna
Dávkovač kávy
Kryt otvoru výstupu vody
Zásuvka na zbytky kávy
Příslušenství pro údržbuAquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
Odvápňovací přípravek Originál Philips, Saeco
Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Příslušenství pro údržbuAquaClean Originál vodní filtry Philips, Saeco 2ks
Víko pro karafu na mléko Philips
Trubička na mléko
Konektor trubičky na mléko
EspressoNádržka na vodu
Výpusť vody
Spařovací jednotka
Nádoba na mléko
Odměrka na kávu
Plně automatický kávovarNapájecí kabel
KávovarVazelína pro spařovací jednotku Philips
Čisticí kartáček
Malý vodní filtr
Water hardness testing strip
Tácek na odkapávání kávovaru Philips se rychle plní
Teplota kávy z kávovaru Philips není dost vysoká
Kávovar Philips nelze zapnout
Můj kávovar Philips zobrazuje zprávu „Vyprázdněte přihrádku na mletou kávu“, ale ta je již prázdná
Mléko z kávovaru Philips není dobře napěněné
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