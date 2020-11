Protiskluzové pryžové náušníky udržují sluchátka na místě – vždy

Sluchátka ActionFit jsou vyrobena z vysoce kvalitní protiskluzové pryže. To znamená, že jakmile si je dáte do uší, zůstanou pevně a pohodlně na místě bez ohledu na to, jak dlouhý nebo náročný trénink si naložíte.