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  • Nepostradatelná cestovní taška pro krátké výlety
  • Nepostradatelná cestovní taška pro krátké výlety
  • Nepostradatelná cestovní taška pro krátké výlety
  • Nepostradatelná cestovní taška pro krátké výlety
  • Nepostradatelná cestovní taška pro krátké výlety
  • Nepostradatelná cestovní taška pro krátké výlety

Ukončeno

Philips AventDětská kompaktní cestovní taška Avent

SCD151/50

4.2
| (5) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt
Nepostradatelná cestovní taška pro krátké výlety
Je určena pro krátké cesty do obchodů nebo několikahodinovou návštěvu u kamarádky. Tato nepostradatelná stylová taška se vyznačuje prvotřídní kvalitou, je z otíratelného mikrovlákna, obsahuje prostor pro připravenou dětskou stravu a přebalovací potřeby i vnitřní kapsu na osobní věci.
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Snadné zabalení, snadné přenášení

Nepostradatelná cestovní taška pro krátké výlety

  • Červená

Spolehlivě udržuje obsah lahve studený nebo teplý

Spolehlivě udržuje obsah lahve studený nebo teplý

Kapsa z materiálu 3M Thinsulate™ udržuje dvě lahve Avent s převařenou horkou vodou teplé nebo předem připravené kojenecké či odsáté mateřské mléko studené po několik hodin.

Lehké otíratelné mikrovlákno

Lehké otíratelné mikrovlákno

Mikrovlákno je lehké a snadno se čistí.

Široký nastavitelný ramenní popruh

Taška Philips Avent Urban má široký nastavitelný ramenní popruh, který zajišťuje optimální pohodlí při nošení

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

5

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

11/12/2014

Polska

Polska

Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem

Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/69 Plecak firmy Avent

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/69 Plecak firmy Avent

11/12/2014

Polska

Polska

Bardzo wygodny :)

Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/70 Plecak firmy Avent

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD138/70 Plecak firmy Avent

05/11/2013

Polska

Polska

Super torba

Najlepsza torba z dostępnych na rynku. Chyba jako jedyna trzyma temperaturę schowanego w niej pokarmu przez ok 4 godz. Do tego ładnie wygląda.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu